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Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12-6, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Ia O phát hiện tại nhà kho của 1 hộ dân ở làng Mít Jép có một số đối tượng tụ tập, nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

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Công an xã Ia O bắt quả tang Rơ Mah Hiếu và Ksor Triều (cùng trú làng Mít Jép, xã Ia O) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang Rơ Mah Hiếu và Ksor Triều (SN 2000, cùng trú làng Mít Jép) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon chứa tinh thể rắn nghi là ma túy đá cùng 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy, cả Hiếu và Triều đều dương tính với ma túy đá.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 người không rõ lai lịch để mang về sử dụng. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Rơ Mah Hiếu có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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