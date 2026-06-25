Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy tại khu vực biên giới Ia Mơ

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 17 giờ 30 phút ngày 16-6, trong quá trình tuần tra tại khu vực rẫy điều thuộc làng Klăh (xã Ia Mơ), lực lượng gồm Đồn Biên phòng Ia Mơ, Đồn Biên phòng Ia Lốp, Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai), PC04 (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an xã Ia Mơ phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô Honda Wave Alpha biển kiểm soát 81AS-085.94 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Đinh Văn Lúy (đứng giữa) bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của Đinh Văn Lúy một túi nilon dạng zip chứa tinh thể màu trắng, có khối lượng 1,5431 gam. Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là ma túy đá mua từ một người không rõ lai lịch để sử dụng.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu và chứng cứ, Đồn Biên phòng Ia Mơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.