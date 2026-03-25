Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Chính thức mở cổng đăng ký Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI
(GLO)- Từ 12 giờ ngày 25-3, Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46 năm 2026 chính thức mở cổng đăng ký tại địa chỉ timve365.vn.

Giải chạy do UBND phường Hội Phú phối hợp cùng Công ty Cổ phần VietRace365 và CLB Gia Lai Marathon tổ chức sẽ diễn ra ngày 17-5-2026, hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn của những chân chạy yêu thích chinh phục và khám phá.

Năm nay, giải được tổ chức với 4 cự ly: 2,5 km, 5 km, 10 km và 21 km. Cung đường xuất phát từ Khu đô thị Suối Hội Phú, đi qua các tuyến đường trung tâm của phường Hội Phú. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, đảm bảo về độ tuổi theo từng cự ly và các điều kiện khác theo điều lệ giải.

Theo đó, giá vé tại giải đấu tùy theo từng cự ly và tùy từng thời điểm mua vé. Cụ thể, giai đoạn Early Bird (25-3 đến 15-4) có mức giá từ 100.000 đồng đến 370.000 đồng tùy cự ly. Giai đoạn Regular (16-4 đến 28-4) dao động từ 150.000 đồng đến 420.000 đồng.

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng là hoạt động thể thao có bề dày lịch sử, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngoài ra, Ban tổ chức áp dụng chính sách ưu đãi cho đăng ký theo nhóm: giảm 5% đối với đoàn từ 30 đến dưới 50 vận động viên và 10% đối với đoàn từ 50 vận động viên trở lên.

Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng là hoạt động thể thao có bề dày lịch sử, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Giải năm nay còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của địa phương trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai năm 2026.

Đánh giá bài viết

