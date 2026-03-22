Sôi động Đêm võ đài Bình Định tại xã Hoài Ân

(GLO)- Tối 21-3, tại Quảng trường 19/4 (xã Hoài Ân), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Đêm võ đài Bình Định với nhiều trận đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Chương trình mở đầu bằng các màn biểu diễn quyền thuật, thập bát ban binh khí đặc trưng, tái hiện tinh thần thượng võ hào hùng, qua đó làm nổi bật hình ảnh các võ đường, dòng võ có bề dày lịch sử và đậm đà bản sắc.

Ngay sau đó, Đêm võ đài Bình Định diễn ra 7 trận đấu kịch tính giữa các võ sĩ đến từ nhiều câu lạc bộ (CLB), võ đường trong và ngoài tỉnh.

Các võ sĩ thi đấu sôi nổi tại Đêm võ đài Bình Định, cống hiến những màn so tài hấp dẫn cho khán giả. Ảnh: Hồ Hậu

Ở hạng cân 48 kg nam, Bùi Trọng Phi (võ đường Kim Minh Công, xã Hoài Ân) đối đầu Lê Phúc Hưởng (võ đường Trần Thiên Dũng, Đắk Lắk). Hạng cân 54 kg nam là cuộc so tài giữa Phan Tấn Triều (võ đường Phan Thọ, xã Tây Sơn) và Đào Đại Dũ (võ đường Lê Minh Kha, Đắk Lắk).

Võ sĩ Bùi Trọng Phi (bên trái, võ đường Kim Minh Công) giành chiến thắng võ sĩ Lê Phúc Hưởng (võ đường Trần Thiên Dũng) ở hạng cân 48 kg. Ảnh: ĐVCC

Ở hạng cân 51 kg, Lê Ngọc Bảo Hân (võ đường Thái Thành Việt, xã Ân Tường) gặp Phạm Lê Tú Uyên (CLB Quy Nhơn Kickfit, phường Quy Nhơn Nam); Mai Lê Quỳnh Như (võ đường Hồng Kha, phường Quy Nhơn Bắc) đối đầu Lê Thị Ly (võ đường Nguyễn Cảnh, xã Bình Hiệp) ở hạng cân 57 kg nữ.

Võ sĩ Nguyễn Đình Nhật (CLB Nhơn Lý Hội, phường Quy Nhơn Đông) gặp Nguyễn Anh Tuấn (võ đường Phi Trung Quyền, xã Tuy Phước) ở hạng cân 64 kg; Bùi Thanh Đức (CLB Nhơn Lý Hội, phường Quy Nhơn Đông) chạm trán Tạ Nhật Tuân (võ đường Huỳnh Kim Hồng, Đắk Lắk) ở hạng cân 60 kg nam.

Khép lại đêm thi đấu là trận đấu ở hạng cân 68 kg nam giữa Nguyễn Đức Cường (võ đường Thái Thành Việt, xã Ân Tường) và Lê Anh Vũ (võ đường Trần Thiên Dũng, Đắk Lắk).

Tối 22-3, Đêm võ đài Bình Định tiếp tục diễn ra 7 trận đấu.