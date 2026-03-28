Bình luận viên bóng đá của buôn làng

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào khu vực phía Tây tỉnh, anh Siu Dewi (SN 1991, người Jrai, ở làng Mơ Nú, phường An Phú) là cái tên quen thuộc với vai trò bình luận viên, được nhiều người biết đến và quý mến.

Anh Siu Dewi (bên phải) tham gia bình luận Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 tranh Cúp VTV5. Ảnh: R'Ô HOK

Anh Dewi hiện là nhân viên công nghệ thông tin tại ngân hàng VPBank Chi nhánh Gia Lai. Anh cho biết, trước đây, mỗi khi thanh thiếu niên trong làng đá bóng, anh thường dùng điện thoại thông minh kết hợp webcam để phát trực tiếp lên mạng xã hội. Ban đầu, anh vừa quay vừa bình luận một cách tự nhiên để tạo không khí vui vẻ. Những video này khi ấy chỉ được đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân.

Qua thời gian, nhận được nhiều góp ý từ người xem, anh không ngừng học hỏi bằng cách theo dõi các kênh bóng đá, lắng nghe và rút kinh nghiệm. Anh cũng chăm chỉ luyện tập kỹ năng nói, chủ động gặp gỡ, trao đổi với những người có kinh nghiệm, nhờ vậy khả năng bình luận ngày càng trôi chảy và cuốn hút.

Năm 2018, với mong muốn đưa bóng đá phong trào ở làng, xã đến gần hơn với cộng đồng, quảng bá hình ảnh con người địa phương và tìm kiếm những cầu thủ tiềm năng, anh cùng bạn bè thành lập nhóm “Phủi Ao Làng”. Nhóm hiện có 12 thành viên, đảm nhận nhiều vai trò như bình luận, quay phim, chụp ảnh, trọng tài… trong đó anh Dewi phụ trách chính phần bình luận.

Anh Dewi luôn giữ sự công tâm, tôn trọng các đội bóng và cầu thủ trong bình luận, tránh những nhận xét tiêu cực. Anh xây dựng phong cách bình luận tự nhiên, gần gũi, giàu cảm xúc, đặc biệt, khi thi đấu anh có cách gọi tên cầu thủ người Jrai, Bana theo lối “bản địa” đã tạo nên dấu ấn riêng.

“Với những đội yếu hơn, tôi chọn cách bình luận mang tính khích lệ. Khi xảy ra tình huống thô bạo, lời bình cần nhẹ nhàng nhưng đủ tinh tế để góp phần điều chỉnh hành vi cầu thủ. Trận đấu căng thẳng thì tiết chế để “hạ nhiệt”, còn trận trầm lắng thì tạo điểm nhấn để tăng sức hút” - anh Dewi chia sẻ.

Anh Siu Dewi bình luận trong một giải bóng đá phong trào tổ chức ở xã Ia Grai. Ảnh: R’Ô HOK

Không dừng lại ở việc phát trực tiếp, sau mỗi giải đấu, anh còn biên tập hình ảnh, xây dựng các video tường thuật lại những pha bóng hay, bàn thắng đẹp và tôn vinh các cầu thủ nổi bật để đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện nay, ngoài công việc chính, anh Dewi còn hướng dẫn các bạn trẻ yêu thích bình luận bóng đá. Qua đó góp phần thúc đẩy bóng đá phong trào phát triển và đưa các cầu thủ “phủi” đến gần hơn với cộng đồng.

Anh Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Truyền thông HLC (phường Pleiku) - nhìn nhận: “Anh Dewi là một trong những bình luận viên uy tín hàng đầu ở phía Tây tỉnh. Ngoài bình luận lôi cuốn, anh rất tâm huyết và am hiểu văn hóa, con người, phát âm chuẩn tên họ theo đúng quy tắc của từng vùng dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, mà các giải đấu nơi buôn làng được lan tỏa rộng rãi hơn”.