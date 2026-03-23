Nữ võ sĩ 18 tuổi và hành trình chinh phục Giải thưởng Ngô Mây

(GLO)- Ở tuổi 18, Trần Nguyễn Bảo Ngọc (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Sau hơn 6 năm khổ luyện, em là một trong 15 cá nhân tiêu biểu đạt Giải thưởng Ngô Mây năm 2025.

Từ đam mê tuổi nhỏ đến nghị lực bền bỉ

Gặp Trần Nguyễn Bảo Ngọc sau buổi tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, ấn tượng đầu tiên là vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt sáng và nụ cười luôn rạng rỡ.

Ít ai nghĩ cô gái ấy lại theo đuổi những môn võ đối kháng đòi hỏi sức bền, kỹ thuật và ý chí mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần trò chuyện ít phút, có thể cảm nhận rõ ở em niềm đam mê mãnh liệt cùng khát khao chinh phục những đỉnh cao của thể thao.

Trần Nguyễn Bích Ngọc (bên trái) được HLV tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku hướng dẫn tập luyện. Ảnh: Đức Thành

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, bố là vận động viên, huấn luyện viên võ cổ truyền và wushu, Bảo Ngọc sớm được tiếp xúc với môi trường tập luyện. Những buổi theo chân bố đến sân tập, quan sát các anh chị miệt mài luyện công, thi đấu đã dần gieo vào em tình yêu với võ thuật. Từ những cảm xúc ban đầu ấy, niềm đam mê trong em lớn dần theo năm tháng.

Năm học lớp 6, Ngọc xin gia đình cho tham gia tập luyện cùng các anh chị vận động viên. Được sự động viên của gia đình, cùng tố chất và tinh thần chịu khó, em nhanh chóng hòa nhập, từng bước khẳng định khả năng ở các bộ môn wushu, muay và kickboxing.

Chia sẻ về cơ duyên đến với võ thuật, Bảo Ngọc cho biết: “Ban đầu em chỉ nghĩ tập để rèn sức khỏe và tự vệ. Nhưng càng học, em càng thấy võ thuật mang lại nhiều giá trị, từ sức khỏe đến sự kiên trì, bản lĩnh, nên dần trở thành đam mê thực sự”.

Theo Bảo Ngọc, võ thuật không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn rèn luyện ý chí, sự kỷ luật và tinh thần vượt khó. Những bài học trên sàn tập cũng là hành trang quý giá giúp em trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, để theo đuổi thể thao thành tích cao khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường là điều không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất với Ngọc chính là quỹ thời gian. Những ngày chuẩn bị thi đấu, em phải tập luyện từ 4 giờ 30 đến 6 giờ sáng, sau đó đến trường học văn hóa. Buổi tối, em tiếp tục tập từ 19 giờ đến 21 giờ 30, rồi mới về học bài.

Trần Nguyễn Bảo Ngọc (trái) trong giờ tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Ảnh: Đức Thành

Lịch sinh hoạt dày đặc khiến không ít lần Ngọc rơi vào trạng thái mệt mỏi. “Có lúc em rất nản vì cơ thể rã rời. Nhưng em luôn tự nhủ mình phải cố gắng, phải vượt qua thì mới đạt được mục tiêu” - Ngọc chia sẻ.

“Bảo Ngọc là cô bé hiền lành, giản dị trong cuộc sống nhưng khi bước lên sàn đấu lại rất mạnh mẽ, quyết tâm và không ngại va chạm. Em có ý chí tốt và luôn nỗ lực trong tập luyện cũng như thi đấu” - huấn luyện viên kickboxing Trần Thị Kiều Nga nhìn nhận.

Khẳng định bản lĩnh, hướng tới những đỉnh cao mới

Sự kiên trì trong tập luyện đã giúp Bảo Ngọc gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Từ năm 2020 đến 2025, em liên tiếp giành huy chương tại các giải đấu cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Nổi bật là huy chương vàng Giải vô địch Kickboxing các nhóm tuổi toàn quốc năm 2025, huy chương vàng Giải vô địch các câu lạc bộ Muay toàn quốc năm 2023, cùng nhiều huy chương bạc, đồng ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở đấu trường trong nước, Bảo Ngọc còn từng bước khẳng định mình ở sân chơi quốc tế. Năm 2024, em giành huy chương đồng Giải vô địch trẻ Kickboxing thế giới tổ chức tại Hungary. Năm 2025, em tiếp tục giành huy chương đồng tại Cúp thế giới Kickboxing ở Thái Lan và huy chương đồng Giải vô địch Muay châu Á tổ chức tại Thái Nguyên.

Năm 2025, Trần Nguyễn Bảo Ngọc giành huy chương đồng tại Cúp thế giới Kickboxing ở Thái Lan. Ảnh: NVCC

Những thành tích này là kết quả của quá trình khổ luyện, minh chứng cho bản lĩnh thi đấu, sự tự tin và tinh thần không ngừng vươn lên của một vận động viên trẻ.

Không chỉ nổi bật trên sàn đấu, Bảo Ngọc còn duy trì thành tích học tập tốt. Việc cân bằng giữa học tập và tập luyện cho thấy sự nỗ lực, tính kỷ luật và ý chí rất lớn của em.

Đánh giá về vận động viên trẻ này, ông Phan Văn Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - cho biết: “Bảo Ngọc là một trong những vận động viên có tiềm năng phát triển, hội tụ đủ tố chất chuyên môn, tinh thần thi đấu và ý chí vươn lên. Trung tâm sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về môi trường tập luyện, thi đấu để em phát huy năng lực, hướng tới những thành tích cao hơn ở các giải đấu quốc gia và quốc tế”.

Với những nỗ lực không ngừng, Bảo Ngọc đã 2 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 3 lần nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Năm 2024, em được tuyên dương là Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai.

Mới đây, em vinh dự là 1 trong 15 cá nhân tiêu biểu đạt Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 - một trong những phần thưởng quý giá dành cho các gương mặt trẻ xuất sắc của tỉnh.

Ở tuổi 18, chặng đường phía trước của Trần Nguyễn Bảo Ngọc vẫn còn rất dài. Với nền tảng đã có cùng tinh thần bền bỉ, cô gái trẻ đang từng bước khẳng định mình. Không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, Giải thưởng Ngô Mây còn là điểm tựa để em tiếp tục vươn xa, chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần làm rạng danh thể thao Gia Lai trên đấu trường trong nước và quốc tế.