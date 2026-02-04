Tuân thủ "thứ tự ăn uống" giúp giữ dáng ngày Tết

(GLO)- Chỉ cần tuân thủ "thứ tự ăn uống" theo rau-thịt cá-cơm và ba nguyên tắc vàng giúp bạn giữ dáng ngày Tết.

Theo các chuyên gia y học cổ truyền và dinh dưỡng, chỉ cần tuân thủ “thứ tự ăn uống” hợp lý giúp bạn thoải mái thưởng thức món ngon ngày Tết song vẫn kiểm soát cân nặng và giữ sức khỏe.

Mâm cỗ ngày Tết nhiều món hấp dẫn dễ khiến cơ thể nạp thừa năng lượng nếu không ăn uống hợp lý (ảnh minh họa).

Chúng ta nên ăn rau củ trước vì giàu nước và chất xơ nhưng rất ít calo giúp dạ dày nhanh no và giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ đó, lượng cơm, thịt và các món nhiều năng lượng nạp vào sau sẽ giảm tự nhiên.

Thứ tự ăn uống khoa học này không chỉ giúp kiểm soát đường huyết, giảm tiết insulin mà còn hạn chế tích trữ mỡ thừa, hỗ trợ giữ dáng và sức khỏe lâu dài.

Ngoài ra, chúng ta muốn giữ dáng ngày Tết cần tuân thủ 3 nguyên tắc vàng sau:

Thứ nhất, kiểm soát khẩu phần và chia nhỏ bữa ăn. Theo đó, bạn không nên nhịn ăn để dồn vào bữa chính; hãy chia khẩu phần thành nhiều bữa nhỏ. Việc ăn vừa đủ no và cân đối đạm, tinh bột, chất béo cùng vitamin - khoáng chất để kiểm soát cân nặng, giữ cơ thể khỏe mạnh.

Thứ hai, chúng ta cần ưu tiên món luộc/hấp và tự chế biến. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị ưu tiên các món luộc, hấp, hầm, nấu canh và salad. Lưu ý hạn chế món chiên, xào, kho nhiều dầu mỡ cùng các thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối như dưa muối, lạp xưởng, giò chả để kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe. Việc tự chuẩn bị các món ăn tươi, ít gia vị được cho là giúp duy trì chế độ ăn lành mạnh lâu dài.

Thứ ba, chúng ta nên vận động nhẹ nhàng, uống đủ nước. Theo khuyến nghị sức khỏe, cần tránh ngồi một chỗ quá lâu, tăng cường vận động nhẹ như đi bộ, dọn dẹp nhà cửa để tiêu hao năng lượng; đồng thời uống đủ nước và hạn chế đồ uống có đường, bia rượu nhằm kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe.

Vì sao nhiều người quan trọng giữ dáng hơn giảm cân?

Việc giảm cân có thể mang đến hình thể thon gọn, tuy nhiên, để giữ vóc dáng đẹp, khỏe mạnh đòi hỏi nỗ lực cũng như kiên trì trong thời gian dài.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên những người muốn giữ dáng duy trì chế độ ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng, kết hợp tập luyện đều đặn. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn, không nên hy vọng có được kết quả nhanh chóng mà bỏ qua việc duy trì hay thay đổi thói quen lâu dài.