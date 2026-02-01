Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Chủ động từ sớm

Những ngày đầu mùa khô, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các ban Quản lý rừng phòng hộ, các chủ rừng phía Tây Gia Lai cùng cộng đồng dân cư, nhóm hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra và tổ chức trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đang quản lý, bảo vệ hơn 8.887 ha rừng, chủ yếu là rừng thông ba lá, phân bố trải dài trên địa bàn 9 xã, phường. Diện tích rừng rộng, địa hình đồi dốc cao, hiểm trở khiến công tác bảo vệ rừng trong mùa khô gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc phát hiện sớm và tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ phát dọn thực bì dưới tán rừng ngay từ đầu mùa khô 2025-2026. Ảnh: N.D

Theo ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, diện tích rừng do đơn vị quản lý nhiều năm qua luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, nên công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Mặc dù mùa mưa năm nay kết thúc muộn, song từ tháng 11-2025, đơn vị đã chủ động triển khai các công trình, biện pháp PCCR, nhằm nâng cao khả năng phản ứng của lực lượng bảo vệ rừng và các hộ nhận khoán.

Ban đã củng cố Ban Chỉ huy PCCR cấp cơ sở; huy động lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và các hộ nhận khoán phát dọn thực bì, hình thành 80 km đường ranh cản lửa, tổ chức đốt trước có điều khiển 71 km thực bì dưới tán rừng. Đồng thời, xây dựng 5 lán trại trực tại các cửa rừng thuộc xã Ia Khươl, Chư Păh, Biển Hồ, Gào và phường Hội Phú, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ.

"Phát huy kết quả mùa khô 2024-2025 không xảy ra cháy rừng, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tại 10 thôn, làng giáp ranh rừng tham gia quản lý, bảo vệ và PCCR; đồng thời ký kết quy chế phối hợp với UBND 9 xã, phường và ứng dụng các phần mềm cảnh báo cháy rừng sớm như “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra" - ông Thành cho biết.

Tương tự, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn cũng chủ động triển khai PCCR từ rất sớm. Theo đó, đơn vị đã phân vùng trọng điểm cháy rừng mùa khô 2025-2026 với diện tích khoảng 2.359 ha rừng trồng và rừng tự nhiên tại xã Ia Ko và Ia Le; kiện toàn Ban Chỉ huy PCCR, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ rừng, PCCR.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn đốt thực bì trước mùa khô 2025-2026. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn - thông tin: Nhiều năm qua, công tác PCCR của đơn vị được triển khai nghiêm túc theo phương châm “4 tại chỗ”, nhờ đó chưa để xảy ra cháy rừng.

Trước cao điểm mùa khô 2025-2026, đơn vị xác định “phòng là chính”, tập trung vào các khu vực rừng trồng, rừng tự nhiên giáp nương rẫy của người dân; tổ chức phát dọn, đốt thực bì có điều khiển, làm đường ranh cản lửa, trực 24/24 giờ và xây dựng phương án PCCR sát với thực tế thời tiết.

Sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”

Theo Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, sau khi hợp nhất, toàn tỉnh hiện có hơn 987.828 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 692.722 ha, rừng trồng hơn 295.105 ha. Do đặc thù thời tiết, khu vực phía Đông tỉnh vẫn còn mưa, trong khi phía Tây đã bước vào cao điểm mùa khô, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Trước tình hình đó, các đơn vị chủ rừng đã chủ động củng cố Ban Chỉ huy PCCR cơ sở, phát dọn và đốt thực bì, làm đường ranh cản lửa, rà soát phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Theo thống kê, khu vực phía Tây hiện có khoảng 286 vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng, với tổng diện tích hơn 124.025 ha.

Ông Đinh Ích Hiệp - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Ia Grai - chia sẻ: Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã xác định rõ quan điểm phòng là chính, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cháy cao, xây dựng phương án PCCR đối với diện tích chưa giao hoặc chưa cho thuê, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Các lực lượng chức năng phối hợp diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. ﻿Ảnh: N.D

Ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Trên thực tế, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Vì vậy, Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCR trong dịp Tết.

“Các Hạt Kiểm lâm khu vực, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR có trách nhiệm tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức trực 24/24 giờ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm cảnh báo sớm và huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng” - ông Hà thông tin thêm.