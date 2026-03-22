Những con đường “Ý Đảng - Lòng dân”

(GLO)- Sau sáp nhập, thách thức lớn nhất của xã Ia Hiao không chỉ là ổn định tổ chức, mà còn là giữ niềm tin và tạo đồng thuận trong nhân dân khi địa bàn rộng, khó khăn nhiều.

Hiểu thực tiễn đó, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Phương tìm cách bám cơ sở, đối thoại thẳng thắn, đặt lợi ích của người dân lên trên; nhờ đó đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét. Những con đường được mở ra không chỉ phục vụ đi lại, mà người ta còn ví von - đây chính là biểu tượng cho sự gặp nhau giữa “Ý Đảng” và “Lòng dân”.

Muốn dân tin, trước hết cán bộ phải đồng lòng

* Thưa ông, sau sáp nhập, đâu là vấn đề lớn nhất mà xã Ia Hiao phải đối mặt?

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương. Ảnh: P.D - Ia Hiao được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ia Hiao, Ia Peng và Chrôh Pơnan. Khó khăn của Ia Hiao thì nhiều, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; có hộ thiếu đất sản xuất, sinh kế chưa ổn định. Cùng với đó là bài toán sắp xếp, phân công đội ngũ cán bộ sau sáp nhập sao cho hợp lý, hiệu quả, phát huy được năng lực từng người, nhanh chóng ổn định tổ chức, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Chúng tôi xác định rõ bộ máy có vững thì mới triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt; cán bộ có đồng lòng thì nhân dân mới tin tưởng. Vì vậy, xây dựng đoàn kết trong toàn Đảng bộ là ưu tiên hàng đầu, lấy công tác tư tưởng làm then chốt; gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ và đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu.

* Ông được nhiều bà con nhắc nhớ đến và nhấn mạnh nhiều ở điểm “gần dân”…

- Chúng tôi rất biết ơn khi được bà con ghi nhận như vậy. Vì lẽ “gần dân” với chúng tôi không là khẩu hiệu mà là thực tế làm việc. Tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên xuống thôn, làng, gặp gỡ trực tiếp người dân. Muốn phục vụ nhân dân tốt, phải biết nhân dân đang cần gì. Chúng tôi lắng nghe cả những ý kiến thuận lẫn chưa thuận. Nhiều vấn đề được giải quyết ngay tại cơ sở, nhiều kiến nghị được xử lý rất nhanh. Qua đó, niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền càng được vun bồi.

Người dân thôn Yên Phú 1 vui mừng khi tuyến đường “Ý Đảng - Lòng dân” dài 900 m hoàn thành, tạo thuận lợi đi lại, sinh hoạt và giao thương. Ảnh: P.D

Chủ trương phải trúng lợi ích của dân

* Ia Hiao gây ấn tượng mạnh mẽ khi chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tuyến đường được triển khai xây dựng với sự đồng thuận rất cao, được người dân hưởng ứng rất lớn, điều gì tạo nên kết quả này?

- Mấu chốt là chủ trương phải xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân. Khi bà con thấy rõ làm đường giúp đi lại thuận lợi hơn, sản xuất tốt hơn thì họ sẽ tự giác tham gia. Ở Ia Hiao, nhiều tuyến đường trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp, gây khó khăn. Vì vậy, chúng tôi xác định phát triển giao thông là khâu đột phá, triển khai theo lộ trình cụ thể để tạo động lực phát triển địa phương.

* Nhưng từ chủ trương đến sự đồng thuận của người dân là một khoảng cách không nhỏ…

- Đúng vậy. Vì thế, chúng tôi làm song song hai việc tuyên truyền và nêu gương. Tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài. Còn nêu gương là yếu tố quyết định. Khi cán bộ, đảng viên đi đầu hiến đất, tháo dỡ công trình thì người dân sẽ tin và làm theo. Chúng tôi xác định phải đối thoại trực tiếp. Trong các buổi làm việc với người dân, mọi chủ trương đều được công khai, minh bạch. Người dân không chỉ nghe mà còn được góp ý, thậm chí phản biện. Có những ý kiến rất xác đáng, giúp chúng tôi điều chỉnh cách làm phù hợp hơn. Mặt khác, xã chủ động công khai số điện thoại di động của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trên các nền tảng mạng xã hội để người dân có thể phản ánh trực tiếp. Nhờ vậy, nhiều thông tin từ cơ sở được nắm bắt kịp thời, các vấn đề phát sinh được nắm bắt nhanh hơn, xử lý kịp thời hơn. Điều quan trọng là người dân cảm thấy mình được lắng nghe. Khi đã có niềm tin, việc gì cũng thuận lợi hơn. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, xã đã vận động 387 hộ dân ở 25 tuyến đường tham gia hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nội đồng với giá trị ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

Nhân lên sức mạnh cộng đồng

Những tuyến đường ở Ia Hiao không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn phản chiếu tinh thần đoàn kết. Người dân sẵn sàng gác lại lợi ích riêng vì lợi ích chung. Ông Lê Văn Luyến (thôn Yên Phú 1) cho biết, gia đình đã lùi hàng rào hơn 1 m trên chiều dài 84 m để mở rộng đường. “Đường sá giờ sạch đẹp, thông thoáng nên ai cũng vui; nhưng vui hơn là ý kiến của mình được lắng nghe, tôn trọng”-ông nói.

* Nhìn lại kết quả đã đạt được, ông đánh giá thế nào về các tuyến đường “Ý Đảng - Lòng Dân”?

- Để hoàn thành mỗi tuyến đường, ngoài nguồn lực của Nhà nước, yếu tố quyết định vẫn là sự chung sức, đồng lòng của người dân. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, xã đã thực hiện 25 tuyến đường “Ý Đảng - Lòng Dân” tại 11 thôn, bôn; tổng chiều dài 10 km. Điều quan trọng hơn, phía sau mỗi con đường là sự đồng thuận của người dân. Bà con sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để phục vụ lợi ích chung. Đó là sức mạnh rất lớn. Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa khi chúng tôi đang triển khai mở rộng tuyến đường trục của xã mang tên “Kết nối yêu thương”, dẫn vào khu tái định cư cho bà con vùng ngập lụt, góp phần cải thiện điều kiện sống và tạo động lực phát triển bền vững cho người dân.

Trong suốt quá trình thi công các tuyến đường, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên sâu sát, kiểm tra. Ảnh: ĐVCC

* Thời gian tới, xã Ia Hiao sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì?

- Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các tuyến đường “Ý Đảng - Lòng Dân”, ưu tiên các trục giao thông chính và các tuyến kết nối. Ngay trong tháng 3 và tháng 4.2026, xã sẽ triển khai 4 tuyến đường tại 4 thôn, với chiều dài khoảng 3 km. Tin rằng, với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân, xã Ia Hiao sẽ tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

* Từ thực tiễn địa phương, ông nhìn nhận thế nào về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, trong việc khơi dậy sức dân để thực hiện các công trình chung?

- Đây là yếu tố then chốt. Cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, sẵn sàng đi đầu trong những việc khó, việc mới sẽ tạo được niềm tin và sự hưởng ứng từ nhân dân. Còn cán bộ nói mà không làm thì rất khó vận động dân. Thực tế cho thấy, khi cán bộ, đảng viên tiên phong hiến đất, tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc, người dân sẽ làm theo. Hiệu ứng lan tỏa rất rõ. Khi cán bộ gần dân, có trách nhiệm, thì niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền sẽ được củng cố. Và khi đã có niềm tin, sức dân sẽ được khơi dậy mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những con đường đã hoàn thành hay những kế hoạch đang triển khai, ai cũng tin rằng khi người dân được lắng nghe, được tham gia và thấy rõ lợi ích của mình trong từng công trình, thì “Ý Đảng” không còn là điều gì xa, mà trở thành việc chung của mỗi người dân. Và đó cũng là nền tảng để những con đường tiếp theo không chỉ được mở rộng về chiều dài, mà còn được nối dài bằng niềm tin và trách nhiệm trong cộng đồng.

* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!