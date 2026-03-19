Những công dụng của cây sống đời ít người biết

(GLO)- Cây sống đời không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Cây sống đời có tên gọi khác là cây bỏng, diệp sinh căn, trường sinh; vị nhạt, hơi chua, tính mát, không độc.

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cây sống đời chính là đặc tính kháng viêm mạnh mẽ nhờ các hợp chất tự nhiên trong lá, do đó có thể làm giảm sốt, chống viêm, giảm đau và tác dụng giãn cơ.

Đặc biệt, nước cốt từ lá sống đời có khả năng làm mát tức thì, ngăn ngừa mọng nước và thúc đẩy quá trình tái tạo mô da mới. Đối với các vết thương hở nhỏ, trầy xước hoặc mụn nhọt, dịch chiết từ lá còn đóng vai trò như một chất sát khuẩn tự nhiên, giúp vết thương khô nhanh và hạn chế để lại sẹo.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất từ lá cây sống đời còn có khả năng thúc đẩy sản sinh GABA (gamma aminobutyric acid) - một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp não bộ thư giãn. Nhờ cơ chế tăng cường mức độ GABA này, cây sống đời giúp giảm căng thẳng, xoa dịu các cơn đau và mang lại giấc ngủ sâu hơn.

Cây sống đời còn là "vị cứu tinh" cho những người gặp vấn đề về dạ dày và đại tràng nhờ khả năng làm se niêm mạc và kháng khuẩn đường ruột. Các hoạt chất trong nước ép lá sống đời giúp ức chế vi khuẩn gây hại, giảm tình trạng viêm loét và hỗ trợ điều trị kiết lỵ hiệu quả.

Ngoài các đặc tính kháng khuẩn, cây sống đời có tác dụng điều trị các bệnh đường hô hấp trên và ho được giải thích bởi các nghiên cứu chứng minh rằng nước ép lá có tác dụng kháng histamin và chống dị ứng mạnh.

Một số nghiên cứu còn cho thấy, trong thời kỳ cho con bú, người mẹ có thể dùng lá cây sống đời để tăng lượng sữa, chỉ cần nấu canh để ăn hằng ngày.

Mặc dù cây sống đời rất lành tính nhưng để đảm bảo an toàn, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Luôn rửa sạch lá bằng nước muối loãng trước khi ăn hoặc đắp để tránh nhiễm khuẩn.