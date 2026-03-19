Những công dụng của cây sống đời ít người biết

MỘC TRÀ (theo VOV, SK&ĐS)

(GLO)- Cây sống đời không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Cây sống đời có tên gọi khác là cây bỏng, diệp sinh căn, trường sinh; vị nhạt, hơi chua, tính mát, không độc.

Cây sống đời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Ảnh: M.T

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cây sống đời chính là đặc tính kháng viêm mạnh mẽ nhờ các hợp chất tự nhiên trong lá, do đó có thể làm giảm sốt, chống viêm, giảm đau và tác dụng giãn cơ.

Đặc biệt, nước cốt từ lá sống đời có khả năng làm mát tức thì, ngăn ngừa mọng nước và thúc đẩy quá trình tái tạo mô da mới. Đối với các vết thương hở nhỏ, trầy xước hoặc mụn nhọt, dịch chiết từ lá còn đóng vai trò như một chất sát khuẩn tự nhiên, giúp vết thương khô nhanh và hạn chế để lại sẹo.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất từ lá cây sống đời còn có khả năng thúc đẩy sản sinh GABA (gamma aminobutyric acid) - một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp não bộ thư giãn. Nhờ cơ chế tăng cường mức độ GABA này, cây sống đời giúp giảm căng thẳng, xoa dịu các cơn đau và mang lại giấc ngủ sâu hơn.

Cây sống đời còn là "vị cứu tinh" cho những người gặp vấn đề về dạ dày và đại tràng nhờ khả năng làm se niêm mạc và kháng khuẩn đường ruột. Các hoạt chất trong nước ép lá sống đời giúp ức chế vi khuẩn gây hại, giảm tình trạng viêm loét và hỗ trợ điều trị kiết lỵ hiệu quả.

Cây sống đời có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ nhờ các hợp chất tự nhiên trong lá. Ảnh: M.T

Ngoài các đặc tính kháng khuẩn, cây sống đời có tác dụng điều trị các bệnh đường hô hấp trên và ho được giải thích bởi các nghiên cứu chứng minh rằng nước ép lá có tác dụng kháng histamin và chống dị ứng mạnh.

Một số nghiên cứu còn cho thấy, trong thời kỳ cho con bú, người mẹ có thể dùng lá cây sống đời để tăng lượng sữa, chỉ cần nấu canh để ăn hằng ngày.

Mặc dù cây sống đời rất lành tính nhưng để đảm bảo an toàn, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Luôn rửa sạch lá bằng nước muối loãng trước khi ăn hoặc đắp để tránh nhiễm khuẩn.

Rau ngổ và những công dụng đáng giá với sức khỏe

(GLO)- Từ loại rau gia vị quen thuộc, rau ngổ đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt và lợi tiểu. Bổ sung đúng cách trong bữa ăn có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

(GLO)- Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, hạt tiêu còn được xem là “kho dược liệu” tự nhiên với nhiều công dụng quý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, tăng cường miễn dịch đến thúc đẩy hấp thu dưỡng chất, loại gia vị nhỏ bé này mang lại giá trị lớn nếu được sử dụng đúng cách.

Tin vui cho người mắc viêm gan B

(GLO)- Tập đoàn Dược phẩm và Sinh học đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) vừa nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc bepirovirsen sodium lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đây là liệu pháp mới được kỳ vọng giúp bệnh nhân viêm gan B có thể ngừng thuốc mà vẫn kiểm soát được virus.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng các bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), chiều 26-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

(GLO)- Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, vì nhân dân phục vụ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Y tế tỉnh đã ứng trực, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đem đến một mùa xuân an lành cho cộng đồng.

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

