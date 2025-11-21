Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Kịp thời cứu sống bé trai 24 tháng tuổi bị ngạt nước

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, lực lượng quân y của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã sơ cứu và đưa một bé trai bị ngạt nước đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Chiều 20-11, lực lượng chức năng nhận được thông tin ở khu vực 4 thuộc phường Quy Nhơn Bắc có một bé trai 24 tháng tuổi bị ngạt nước.

Ngay lập tức, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tìm đến nhà và hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến Tổ quân y của Bộ CHQS tỉnh đang túc trực tại khu vực Long Vân để sơ cứu.

bac-si-trang-so-cuu-be-trai-bi-ngat-nuoc.jpg
Thiếu tá Trang sơ cứu cho cháu bé. Ảnh: T.P

Thời điểm tiếp nhận, bé trai trong tình trạng thở yếu, không khóc được, ý thức lờ đờ, tay chân lạnh hơi tím.

Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang-Chủ nhiệm Quân y (Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh) xử lý ép tim, khai thông đường thở, ủ ấm và trực tiếp cùng gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

z7246725036857-05bdbd26b55a72cf5b3d2aecc3c298fe.jpg
Bé trai được lực lượng Quân y Bộ CHQS tỉnh sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: T.P

Chị P.T.H.T (35 tuổi, ở tổ 7, khu vực 4, phường Quy Nhơn Bắc, mẹ cháu bé) xúc động cho biết: “Đến sáng nay (21-11), tình trạng sức khỏe của cháu cơ bản đã ổn định. Gia đình cảm ơn bộ đội nhiều lắm. Nếu không có bộ đội kịp thời sơ cứu thì không biết sẽ ra sao nữa”.

Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ lịch sử, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập một tổ quân y gồm các y, bác sĩ có chuyên môn cao đặt tại phường Quy Nhơn Bắc để cơ động làm nhiệm vụ giúp dân. Từ ngày 20 đến sáng 21-11, Tổ quân y đã tiếp nhận, sơ cứu nhiều trường bị thương do mưa lũ.

Cấp cứu bé trai bị ngạt nước. Clip: T.P
