Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DIỆP THANH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Dự kiến, phương tiện sẽ chính thức được đưa vào hoạt động phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

do-nhon-chau-05-8191.jpg
Đò Nhơn Châu 05 cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác. Ảnh: Thanh Phương

Đò Nhơn Châu 05 được trang bị máy mới với công suất 380 mã lực, có khả năng chở tối đa 49 hành khách cùng 10 tấn hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển của người dân xã đảo.

“Động lực lớn nhất của tôi là mong muốn phục vụ bà con trên đảo, nhất là việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ y tế và đi lại hằng ngày. Trước đây, chỉ có 1 chiếc đò hoạt động với tần suất 1 chuyến/ngày, không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân” - ông Lê Văn Hiền chia sẻ.

Được biết, đò Nhơn Châu 05 từng tạm dừng hoạt động từ tháng 3-2023. Sau gần 3 năm hoàn thiện hồ sơ và nâng cấp kỹ thuật, việc đưa đò khai thác trở lại sẽ nâng tổng số đò dân sinh phục vụ tuyến ra, vào xã đảo Nhơn Châu lên 2 chiếc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Tòa soạn-Bạn đọc

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, số ngày nghỉ trong năm 2026 tăng lên, tổng số gần 30 ngày. 

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Nhân ái”, trao tặng hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Đông tỉnh.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Cận cảnh tình trạng sụt lún, xô lệch tại kè chắn sóng đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) sau bão số 13.

Cần sớm sửa chữa kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau bão số 13, kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng sụt lún, xô lệch nặng do sóng lớn. Việc khắc phục, nâng cấp tuyến kè này trở thành yêu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn cho hạ tầng đô thị và phát triển du lịch biển.

null