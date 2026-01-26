Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Dự kiến, phương tiện sẽ chính thức được đưa vào hoạt động phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đò Nhơn Châu 05 cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác. Ảnh: Thanh Phương

Đò Nhơn Châu 05 được trang bị máy mới với công suất 380 mã lực, có khả năng chở tối đa 49 hành khách cùng 10 tấn hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển của người dân xã đảo.

“Động lực lớn nhất của tôi là mong muốn phục vụ bà con trên đảo, nhất là việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ y tế và đi lại hằng ngày. Trước đây, chỉ có 1 chiếc đò hoạt động với tần suất 1 chuyến/ngày, không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân” - ông Lê Văn Hiền chia sẻ.

Được biết, đò Nhơn Châu 05 từng tạm dừng hoạt động từ tháng 3-2023. Sau gần 3 năm hoàn thiện hồ sơ và nâng cấp kỹ thuật, việc đưa đò khai thác trở lại sẽ nâng tổng số đò dân sinh phục vụ tuyến ra, vào xã đảo Nhơn Châu lên 2 chiếc.