Chấn chỉnh, khắc phục tồn tại về hồ sơ đất đai

(GLO)- Mặc dù ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực, nhưng tình trạng hồ sơ trong lĩnh vực đất đai bị tồn đọng, giải quyết quá hạn vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Đăng ký đất đai cùng các sở, ngành liên quan đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp (DN).

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến khối lượng công việc trong lĩnh vực đất đai tăng cao, trong khi yêu cầu về tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng khắt khe.

Từ ngày 1-7-2025 đến hết tháng 12-2025, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 174.470 hồ sơ đất đai; trong đó, 120.060 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và hơn 54.410 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Nhơn hướng dẫn thủ tục về đất đai cho người dân phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: C.L

Tổng số hồ sơ đã giải quyết hơn 152.460 hồ sơ, trong đó, gần 143.610 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn (đạt hơn 94%) và hơn 8.850 hồ sơ trễ hạn; hiện toàn tỉnh đang tiếp tục xử lý hơn 22.010 hồ sơ. Những con số này cho thấy nỗ lực rất lớn của đơn vị Đăng ký đất đai, nhưng thực tế vẫn còn phát sinh hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

Ông Đặng Hữu Bình - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - cho rằng: “Tình trạng hồ sơ trễ hạn không chỉ gây áp lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết mà còn ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, cũng như mức độ hài lòng của người dân và DN. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất để có giải pháp khắc phục căn cơ, lâu dài”.

Ông Lê Công Bình - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phân tích: Phần lớn hồ sơ trễ hạn xuất phát từ yếu tố khách quan; nhiều hồ sơ đất đai có lịch sử sử dụng kéo dài; hồ sơ địa chính cũ chưa đồng bộ, phải kiểm tra, xác minh nhiều lần.

Hệ thống bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh chủ yếu được số hóa từ bản đồ cũ, còn sai lệch so với thực tế. Việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính ở một số địa phương chưa đầy đủ; thậm chí có xã, phường chưa được đo đạc địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh.

Còn theo ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngoài nguyên nhân khách quan, vẫn còn những yếu tố chủ quan. Cụ thể, một số hồ sơ phải chờ ý kiến xác nhận của UBND cấp xã hoặc các cơ quan liên quan, nhưng việc phối hợp chưa kịp thời, làm kéo dài thời gian giải quyết.

Ngoài ra, vẫn còn trường hợp viên chức chưa cập nhật kịp thời trạng thái hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử, dẫn đến bị ghi nhận quá hạn.

Trước thực trạng đó, Văn phòng Đăng ký đất đai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chấn chỉnh. Trọng tâm là rà soát toàn bộ hồ sơ trễ hạn, phân loại theo từng nhóm nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân để tập trung xử lý dứt điểm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với UBND cấp xã, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Thường xuyên nhắc nhở, phê bình và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, chậm trễ.

“Thời gian tới, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải quyết hồ sơ trên toàn hệ thống; phấn đấu duy trì tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn trên 98%. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với UBND cấp xã và các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn ngay từ đầu, hạn chế phát sinh hồ sơ tồn đọng mới. Triển khai đồng bộ nhiệm vụ làm sạch, chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên dữ liệu địa chính, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” - ông Đặng Hữu Bình nhấn mạnh.