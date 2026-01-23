Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

Sáng 16-1, tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh (tổ tiếp dân số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng), ông Dunn Roy, quốc tịch Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn hoàn tất thủ tục cấp định danh điện tử mức độ 2.

Sinh sống tại phường Pleiku đã 3 năm, có vợ là người Việt Nam và 2 con trai, ông Roy cho biết việc triển khai định danh điện tử mang lại nhiều thuận lợi thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Ông Roy chia sẻ: “Việc đăng ký định danh điện tử rất hữu ích, nhất là khi thực hiện các thủ tục liên quan đến ngân hàng hay giấy tờ hành chính. Tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng rất an toàn, mọi thứ khá quy củ, tạo cảm giác yên tâm. Người Việt đặc biệt coi trọng giá trị gia đình, Việt Nam là nơi lý tưởng để sinh sống”.

Ông Dunn Roy được hướng dẫn làm thủ tục cấp định danh điện tử mức độ 2. Ảnh: Thúy Trinh

Những năm gần đây, sức hút hợp tác quốc tế, du lịch, lao động, học tập và nghiên cứu khoa học của Gia Lai ngày càng cao. Chỉ riêng trong năm 2025, toàn tỉnh đã đón gần 100 nghìn lượt người nước ngoài đến cư trú, du lịch và làm việc. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý xuất nhập cảnh và cư trú.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh đã từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Trong năm 2025, lực lượng Công an đã giải quyết 778 hồ sơ cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, cư trú cho người nước ngoài; trong đó, 85% hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, công tác thu thập, đề nghị cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài đạt tỷ lệ 100%; khai báo tạm trú trực tuyến đạt 99,36%, góp phần quản lý chặt chẽ, kịp thời và chính xác ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Công an tỉnh đã cấp 135 tài khoản khai thác dữ liệu xuất nhập cảnh cho Công an 135 xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để người nước ngoài sinh sống, làm việc hợp pháp ngay tại địa bàn cư trú, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý.

Không chỉ tập trung ở khâu giải quyết thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn pháp luật về xuất nhập cảnh và cư trú cũng được tăng cường. Trong năm 2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức 450 lượt tuyên truyền, kiểm tra tại 35 cơ quan, DN; 67 cơ sở lưu trú và 348 cá nhân. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý 72 trường hợp vi phạm, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh hướng dẫn người nước ngoài thực hiện các thủ tục cần thiết khi sinh sống, làm việc tại Gia Lai. Ảnh: Nhỹ Khang

Theo chân đoàn kiểm tra của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam và xã Cát Tiến cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc từ phía các doanh nghiệp.

Ông Lê Hồng Quang - Giám đốc khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam) - chia sẻ: “Khách sạn luôn nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý lưu trú đối với người nước ngoài; phối hợp hiệu quả với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Công tác cập nhật, kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu lưu trú ngày càng được nâng cấp, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới”.

Du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự hài lòng khi đến tham quan, du lịch tại Quy Nhơn. Ông Jimmy (quốc tịch Úc) cho hay: “Đây là lần thứ hai tôi quay lại Việt Nam. Ở Úc hiện nay thời tiết rất nóng, trong khi thời tiết ở đây mát mẻ, dễ chịu. Khách sạn tôi nơi lưu trú rất đẹp, nằm ngay trên bãi biển nên tôi rất thích. Tôi cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở đây”.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài cũng như các cơ sở lưu trú, công tác kiểm tra luôn được thực hiện với tinh thần tôn trọng, đúng mực. Thượng úy Khương Khải Hưng - Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - cho biết: “Chúng tôi tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định khai báo tạm trú của người nước ngoài và các thủ tục liên quan. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp để người nước ngoài và các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật”.