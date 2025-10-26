Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Gò Bồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 26-10, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận thông tin người dân vừa phát hiện thi thể người đàn ông chưa rõ lai lịch tại đoạn sông Gò Bồi chảy qua địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, Công an xã Tuy Phước Đông nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nổi trên sông Gò Bồi đoạn chảy qua khu vực Gò Miếu, thuộc đội 15, thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông.

thi-the-nan-nhan.jpg
Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã phối hợp với cơ quan chức năng trục vớt thi thể nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân khoảng 50 - 60 tuổi, mặc quần đùi màu kem, áo thun màu xanh dương. Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã thông báo đến người dân ai có người thân bị mất tích hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân với đặc điểm nhận dạng như trên, đề nghị liên hệ ngay với Công an xã Tuy Phước Đông (qua SĐT: 02563.830.222 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an xã) để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

null