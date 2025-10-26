Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Gò Bồi

(GLO)- Sáng 26-10, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận thông tin người dân vừa phát hiện thi thể người đàn ông chưa rõ lai lịch tại đoạn sông Gò Bồi chảy qua địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, Công an xã Tuy Phước Đông nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nổi trên sông Gò Bồi đoạn chảy qua khu vực Gò Miếu, thuộc đội 15, thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông.

Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã phối hợp với cơ quan chức năng trục vớt thi thể nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân khoảng 50 - 60 tuổi, mặc quần đùi màu kem, áo thun màu xanh dương. Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã thông báo đến người dân ai có người thân bị mất tích hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân với đặc điểm nhận dạng như trên, đề nghị liên hệ ngay với Công an xã Tuy Phước Đông (qua SĐT: 02563.830.222 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an xã) để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết.