Đấu tranh xóa bỏ khung tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga”

Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 16/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO trên địa bàn Tây Nguyên, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến nay, tỉnh Gia Lai đã xóa bỏ hoàn toàn khung tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga”, đẩy lùi âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Sáng 14-2, tại trụ sở Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 16/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO trên địa bàn Tây Nguyên và triển khai Đề án phòng-chống phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 4 từ phải sang) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: H.T

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 16/2004/CT-TTg và Quyết định số 53/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã xây dựng và phát huy hiệu quả hàng trăm mô hình đảm bảo an ninh trật tự, qua đó huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực hỗ trợ lực lượng Công an và chính quyền các cấp trong đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, kích động của FULRO lưu vong. Điển hình là mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”.

Đây là cách làm hay, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Mô hình này được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực hưởng ứng, tham gia; đã “thức tỉnh” hàng trăm người dân tộc thiểu số (DTTS) từng lầm lỡ theo FULRO, hoạt động “Tin lành Đê ga” trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, mang lại hiệu quả cao trong phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với hành vi nhen nhóm hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề xuất nhiều giải pháp để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 16/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an Gia Lai đã chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã chủ động phối hợp đấu tranh ngăn chặn các nhóm đối tượng lén lút hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”, đưa các đối tượng cầm đầu, cốt cán ra xét xử trước pháp luật. Đặc biệt, những năm gần đây, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng FULRO lưu vong lừa phỉnh, lôi kéo đồng bào DTTS vượt biên nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phục vụ cho hoạt động chống phá của chúng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác, tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 26 tập thể, cá nhân.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao các mặt công tác mà lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở đã thực hiện trong thời gian qua. Kết quả công tác đấu tranh, xử lý hoạt động liên quan đến FULRO, “Tin lành Đê ga” trong 20 năm qua cho thấy: Khi chúng ta phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp sẽ đẩy lùi được yếu tố địch lợi dụng, kích động chống phá. Ngược lại, nếu ta thiếu thống nhất, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác thì tình hình sẽ diễn biến phức tạp, gây mất an ninh chính trị tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các ngành chức năng và hệ thống chính trị của tỉnh cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình địa bàn để làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác.

Trong đó, tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động liên quan đến FULRO, “Tin lành Đê ga”. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch; tập trung tổ chức giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc tiềm ẩn, phức tạp ngay tại cơ sở với phương châm “4 tại chỗ” không để kéo dài, hình thành “điểm nóng”. Tổ chức tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào DTTS yên tâm lao động, phát triển kinh tế, không tin, không nghe, không làm theo luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, FULRO lưu vong, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa bàn.

Tổ chức tốt hơn nữa việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào DTTS. Tham mưu đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề đất ở, nhà ở, tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân.

Tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa số đối tượng FULRO tại cộng đồng và triển khai mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.