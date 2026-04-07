Phường Pleiku khen thưởng 24 tập thể, cá nhân xuất sắc trong tuyển quân năm 2026

(GLO)- Ngày 7-4, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Năm 2026, công tác tuyển quân trên địa bàn phường được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã chủ động tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp thực tế địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Nội dung tuyên truyền được triển khai rộng khắp tại 40 tổ dân phố, làng; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể và trên hệ thống truyền thanh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, nghĩa vụ công dân.

Công tác rà soát, quản lý nguồn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phương châm “2 gặp, 4 biết”. Trên cơ sở đó, phường tổ chức khám tuyển, xét duyệt và ban hành quyết định gọi công dân nhập ngũ đúng quy định; việc công bố, trao quyết định được thực hiện trang trọng, đúng thời gian. Chất lượng tân binh được nâng lên, trình độ văn hóa ngày càng cao.

Lễ giao, nhận quân diễn ra chu đáo, an toàn, đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu; trong đó có 32 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 15 công dân tham gia Công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời, nhấn mạnh công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Trước thực tế một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quản lý nguồn, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND phường Pleiku tặng giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Pleiku đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.