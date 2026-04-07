Phường Pleiku khen thưởng 24 tập thể, cá nhân xuất sắc trong tuyển quân năm 2026

PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
(GLO)- Ngày 7-4, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Năm 2026, công tác tuyển quân trên địa bàn phường được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã chủ động tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp thực tế địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Nội dung tuyên truyền được triển khai rộng khắp tại 40 tổ dân phố, làng; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể và trên hệ thống truyền thanh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, nghĩa vụ công dân.

Công tác rà soát, quản lý nguồn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phương châm “2 gặp, 4 biết”. Trên cơ sở đó, phường tổ chức khám tuyển, xét duyệt và ban hành quyết định gọi công dân nhập ngũ đúng quy định; việc công bố, trao quyết định được thực hiện trang trọng, đúng thời gian. Chất lượng tân binh được nâng lên, trình độ văn hóa ngày càng cao.

Lễ giao, nhận quân diễn ra chu đáo, an toàn, đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu; trong đó có 32 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 15 công dân tham gia Công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời, nhấn mạnh công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Trước thực tế một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quản lý nguồn, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND phường Pleiku tặng giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Pleiku đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Xung kích giữ vững biên cương

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

