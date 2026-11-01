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Công ty cũ nợ BHXH, người lao động sang nơi mới có được tiếp tục đóng?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, BHXH TP. Hà Nội, Dân trí)

(GLO)- Người lao động vẫn được đóng BHXH bắt buộc tại công ty mới dù doanh nghiệp cũ còn nợ bảo hiểm; thời gian chưa được xác nhận sẽ được bổ sung sau khi thu hồi nợ theo quy định.

Theo hướng dẫn của BHXH TP. Hà Nội đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 15-10-2026, một người lao động phản ánh từng tham gia BHXH tại công ty cũ, sau đó chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, công ty cũ ngừng hoạt động rồi phá sản, khiến người lao động chưa thể hoàn tất thủ tục chốt sổ BHXH.

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Ảnh minh họa nguồn internet

Giải đáp vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội cho biết, căn cứ khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25-6-2025 của Chính phủ, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng mà người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc phải đóng, cơ quan BHXH xác nhận thời gian tham gia đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng đủ tiền.

Nếu công ty cũ đã thực hiện báo giảm lao động, khi người lao động làm việc tại đơn vị mới và thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, doanh nghiệp mới có trách nhiệm đăng ký, đóng BHXH theo mã số BHXH người lao động đã được cấp.

Đối với khoảng thời gian công ty cũ chưa đóng đủ BHXH, cơ quan BHXH trước mắt xác nhận thời gian đóng đến thời điểm doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Sau khi thu hồi được số tiền còn nợ, cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung thời gian đóng và điều chỉnh mức hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp cũ không còn hoạt động, người lao động có thể liên hệ cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp đăng ký tham gia để được kiểm tra quá trình đóng và hướng dẫn chốt sổ. Người lao động nên cung cấp mã số BHXH cùng các thông tin liên quan để cơ quan chức năng xác minh cụ thể.

BHXH Việt Nam cho biết trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc thuộc về người sử dụng lao động. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, người lao động có thể yêu cầu doanh nghiệp khắc phục; đồng thời, cơ quan chức năng có thể áp dụng các biện pháp như thanh tra, truy thu, tính tiền chậm đóng, xử phạt vi phạm hành chính hoặc xem xét xử lý hình sự nếu đủ điều kiện.

Nếu doanh nghiệp vẫn không thực hiện nghĩa vụ, người lao động có thể khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi đơn vị đăng ký đóng BHXH hoặc khởi kiện doanh nghiệp ra tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Vì vậy, khi chuyển việc, người lao động nên kiểm tra quá trình tham gia BHXH, giữ lại các giấy tờ liên quan và chủ động liên hệ cơ quan BHXH nếu phát hiện thời gian đóng chưa được ghi nhận đầy đủ. Việc này giúp bảo đảm quyền tham gia tại nơi làm việc mới, đồng thời có căn cứ theo dõi và yêu cầu giải quyết phần thời gian còn thiếu ở doanh nghiệp cũ.

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