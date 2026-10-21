Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung ngày 27-7 vào danh sách nghỉ hưởng nguyên lương

(GLO)- Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 vào danh sách ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, nhằm tạo điều kiện để người dân tri ân, chăm lo gia đình chính sách và giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Chiều 21-10, tại phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, một số đại biểu bày tỏ đồng tình với việc nghiên cứu bổ sung ngày 27-7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người lao động.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ngày 27-7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để toàn xã hội tưởng nhớ những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với người có công và thân nhân.

Theo bà Thoa, việc bổ sung ngày nghỉ không chỉ nhằm tăng thời gian nghỉ ngơi mà còn giúp các gia đình có điều kiện tham gia hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách; qua đó giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Cùng thảo luận tại đoàn Vĩnh Long, đại biểu Võ Văn Hội - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, và đại biểu Hồ Thanh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, cũng ủng hộ đề xuất bổ sung ngày nghỉ 27-7.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa tính toán, nếu bổ sung cả Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động sẽ là 13 ngày mỗi năm. Theo bà, mức này không quá cao so với một số quốc gia.

Bà cũng cho rằng bổ sung ngày nghỉ 27-7 sẽ giúp phân bổ thời gian nghỉ trong năm hợp lý hơn. Khoảng cách từ ngày 1-5 đến ngày 27-7 là 87 ngày, trong khi từ ngày 27-7 đến Quốc khánh 2-9 là 37 ngày.

Đáng chú ý, năm 2027 là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đại biểu, việc xem xét bổ sung ngày nghỉ vào dịp này vừa có ý nghĩa trong năm kỷ niệm, vừa góp phần đưa các hoạt động tri ân trở thành nét văn hóa chung, được duy trì lâu dài.