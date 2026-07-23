Khởi công Dự án khắc phục sạt lở tuyến đường huyết mạch xã Ia Tul

(GLO)- UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vừa khởi công Dự án khắc phục sạt lở tuyến trục chính xã Ia Tul nhằm xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11-2025.

Dự án có tổng chiều dài tuyến cần xử lý khoảng 1,258 km, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án khắc phục sạt lở tuyến trục chính xã Ia Tul có tổng chiều dài tuyến cần xử lý khoảng 1,258 km, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Ảnh: Minh Phương

Theo khảo sát, tuyến đường trục chính xã Ia Tul bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Nền đường và mái taluy âm bị xói lở sâu từ 1,5-3 m, nhiều đoạn có nguy cơ sụp đổ. Riêng tại Km2+875, hệ thống cống thoát nước hư hỏng khiến nền, mặt đường bê tông bị cuốn trôi, gây gián đoạn giao thông.

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của 817 hộ dân thuộc 3 thôn trên địa bàn xã Ia Tul.

Theo kế hoạch, công trình được thi công từ tháng 7 đến tháng 11-2026 với các hạng mục xử lý sạt lở, gia cố nền đường, mái taluy, khôi phục mặt đường, sửa chữa hệ thống thoát nước và thay thế các cống hư hỏng. Theo dự kiến, công trình sẽ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31-12-2026.

Do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), tuyến đường trục chính xã Ia Tul có nhiều vị trí nền đường, mái taluy bị xói lở sâu từ 1,5 - 3 m, sụt lún nghiêm trọng, thậm chí có đoạn bị cuốn trôi hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh: Gần nửa năm sau trận lũ lịch sử do bão số 13, nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul vẫn bị sạt lở nghiêm trọng.

Người dân phải đi tạm qua đường ruộng, trong khi địa phương gặp khó khăn về nguồn kinh phí, cần khoảng 15 tỷ đồng để khắc phục thiên tai.

Việc khởi công dự án đáp ứng mong mỏi của chính quyền và người dân địa phương, góp phần khôi phục tuyến giao thông huyết mạch, bảo đảm đi lại an toàn và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước mùa mưa lũ.