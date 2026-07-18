Xử lý nghiêm phương tiện chở quá số người quy định trên tuyến đường thủy

(GLO)- Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện một số phương tiện vận chuyển hành khách trên đường thủy có dấu hiệu chở quá số người được phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, sau vụ lật cano tại Phú Quốc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải tuyệt đối chấp hành quy định pháp luật, không vì lợi nhuận mà xem nhẹ an toàn, tính mạng hành khách.

Ngày 12-7, tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với Bộ đội Biên phòng mời chủ cano số hiệu BĐ-11xx (Cù Lao Xanh Travel 05) đến làm việc. Kết quả xác minh cho thấy phương tiện được phép chở tối đa 36 hành khách nhưng thực tế đã chở 41 người, vượt 5 người so với quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy trọng điểm.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi chở quá sức chở theo khoản 1 Điều 32 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2026/NĐ-CP), đồng thời xử phạt chủ phương tiện số tiền 3.750.000 đồng.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy trọng điểm; tập trung kiểm tra phương tiện vận chuyển hành khách, kiên quyết xử lý các hành vi chở quá số người quy định, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, vi phạm điều kiện an toàn kỹ thuật và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.