Cắt tóc “0 đồng” - Lan tỏa vạn niềm vui

(GLO)- Giữa nhịp sống mưu sinh tất bật nơi phố núi Gia Lai, nhiều bạn trẻ vẫn dành thời gian thắp lên ngọn lửa yêu thương, lan tỏa sự tử tế bằng hành động thiết thực.

Điểm “Cắt tóc 0 đồng” được anh Trần Hữu Pháp (SN 1992) - chủ tiệm Nhẫn Barber (số 123 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Pleiku), thành lập từ tháng 1-2023.

Hằng ngày, từ 9-12 giờ và 16-18 giờ, điểm cắt tóc này hoạt động, phục vụ miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, người già, học sinh, đặc biệt là các em nhỏ người dân tộc thiểu số.

Anh Trần Hữu Pháp (bên phải) cùng các thành viên cắt tóc miễn phí cho người dân. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Pháp chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến nhiều người nghèo, người già ngại vào tiệm cắt tóc vì không có tiền. Là thợ cắt tóc, tôi chỉ mong dùng nghề của mình để giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.

Mỗi lần nhìn khách soi gương, mỉm cười sau khi cắt xong, tôi thấy vui và ý nghĩa lắm. Giờ đây, không chỉ riêng tôi, nhiều bạn trẻ nhiệt tình khác cũng tìm đến cùng chung tay”.

Điểm cắt tóc được nhóm anh Pháp chọn là một góc nhỏ vỉa hè bên cạnh khuôn viên Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku) để nhiều người thấy được tấm bảng “Cắt tóc 0 đồng”.

Ban đầu chỉ có 2 thợ chính, nay nhóm cắt tóc miễn phí đã có 5 thành viên nòng cốt đều là các bạn trẻ, trong đó có cả sinh viên đến hỗ trợ. Với họ, đây là cách góp phần giúp đỡ người khác một cách ý nghĩa.

Ông Đặng Hoàng Vũ (SN 1970, ở xã Chư Sê) cho biết: “Tôi làm nghề bán vé số dạo, cuộc sống khó khăn nên tóc tai lúc nào cũng bù xù. Hôm đầu thấy bảng “Cắt tóc 0 đồng”, tôi cứ nghĩ là đùa, nhưng ghé vào mới biết là người thật việc thật. Các cháu cắt tóc rất tận tâm, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm tình hình cuộc sống và động viên tôi. Đây là điều rất đáng quý”.

Bên cạnh người lớn tuổi, nhiều em nhỏ cũng có được niềm vui khi đến điểm “Cắt tóc 0 đồng”. Em Trương Thanh Phong (học lớp 3, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Diên Hồng) nói: “Con thích đến đây lắm vì các chú vừa cắt tóc đẹp, vừa kể chuyện vui”.

Chị Trần Thị Quyên (mẹ em Phong) chia sẻ: “Từ khi biết đến điểm “Cắt tóc 0 đồng” này, tôi đã đưa con đến cắt tóc gần chục lần. Thật lòng cảm ơn các bạn trẻ đã dành tâm huyết để giúp đỡ cộng đồng một cách giản dị mà ý nghĩa”.

Cắt tóc miễn phí cho các em học sinh Trường Tiểu học Anh hùng Núp ngay tại trường. Ảnh: Ngọc Duy

Không chỉ duy trì điểm “Cắt tóc 0 đồng” cố định, từ tháng 12-2024, đều đặn 2 buổi mỗi tháng, các thành viên lại đến Trường Tiểu học Anh hùng Núp (phường An Phú) để cắt tóc miễn phí cho các em học sinh nơi đây. Trên sân trường, các em nhỏ ngồi xếp hàng chờ đến lượt. Có em rụt rè, có em háo hức nhưng cùng chung nụ cười tươi khi cắt tóc xong.

Em Ksor Y Hiếu (người Jrai, lớp 3) vui vẻ nói: “Nhà con ở xa trường, ba mẹ bận làm rẫy nên ít khi con được chở đi cắt tóc. Các chú, các anh đến trường cắt tóc miễn phí, con và nhiều bạn bè rất vui. Lớn lên con cũng muốn làm những việc tốt như vậy cho mọi người”.

Cô Đồng Thị Thanh Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh hùng Núp-chia sẻ: “Hơn 86% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Mỗi lần nhóm anh Pháp đến cắt tóc miễn phí không chỉ giúp các em gọn gàng, sạch sẽ hơn mà còn góp phần giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh, rèn thói quen ngăn nắp, chỉnh tề khi đến lớp. Nhà trường rất trân trọng việc làm nhân văn này”.

Nhóm cắt tóc miễn phí của anh Pháp còn nhiều lần đến các xã vùng sâu của tỉnh như Mang Yang, Kông Chro, Đức Cơ... để phục vụ bà con. Từ khi thành lập đến nay, nhóm đã thực hiện hơn 20 chuyến đi cắt tóc thiện nguyện; đồng thời, kết hợp cùng địa phương trao hơn 500 phần quà gồm quần áo, gạo, sữa và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dù đường xa, vất vả nhưng với họ, niềm vui khi nhìn thấy nụ cười của mọi người chính là phần thưởng lớn nhất.

Anh Pháp bày tỏ: “Mỗi chuyến đi đều để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Có cụ già nắm tay cảm ơn, có em nhỏ xin chụp ảnh chung, chỉ vậy thôi mà thấy ấm lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng duy trì lâu dài việc cắt tóc miễn phí và lan tỏa đến nhiều nơi. Việc làm này không chỉ đơn thuần là làm đẹp cho mái tóc mà còn nuôi dưỡng sự tử tế và gắn kết mọi người”.