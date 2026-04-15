Công an xã Chư Păh bắt đối tượng trộm cắp xe máy

(GLO)- Sáng 15-4, lãnh đạo Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Lĩnh (SN 1990, trú tại thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Viết Lĩnh bị Công an xã Chư Păh bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, lúc 10 giờ 45 phút ngày 4-3, Công an xã Chư Păh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Thanh Liêm (SN 1994, trú tại Thôn 2, xã Chư Păh) về việc: Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, anh đi đo đường dây điện tại khu vực cổng chào làng Hreng (xã Chư Păh) và để xe máy hiệu Air Blade biển kiểm soát 81B2-610.50 bên lề đường. Anh Liêm cắm chìa khóa trên xe và đi làm việc cách vị trí để xe khoảng 30m. Khoảng 3-5 phút sau, anh Liêm quay lại thì không thấy chiếc xe của mình đâu nên trình báo Công an xã.

Đối tượng Nguyễn Viết Lĩnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Chư Păh đã triển khai lực lượng rà soát, trích xuất camera và phối hợp tiến hành điều tra. Sau hơn 1 tháng lần theo dấu vết đối tượng qua nhiều tỉnh thành, đến ngày 14-4, Công an xã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Lĩnh đang lẩn trốn tại quê nhà (thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cùng tang vật là chiếc mô tô nhãn hiệu Air Blade nói trên.

Đối tượng Nguyễn Viết Lĩnh đã được di lý về Chư Păh để xử lý theo quy định của pháp luật.