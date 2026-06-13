Phạt tiền 1-2 triệu đồng nếu không đeo rọ mõm cho chó ở nơi công cộng

(GLO)- Theo Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2026, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Đối với vi phạm quy định chung về phòng bệnh, chữa bệnh động vật, Nghị định quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hay thú y xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm.

Hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Ảnh: VGP

Đồng thời, phạt tiền từ 3-4 triệu đồng đối với hành vi không báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kết quả xét nghiệm xác định động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch và Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Phạt tiền từ 4-5 triệu đồng đối với hành vi mua bán, tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 5-6 triệu đồng đối với 1 trong các hành vi vứt động vật mắc bệnh chết và sản phẩm của chúng ra môi trường hoặc buôn bán động vật giống mắc bệnh truyền nhiễm.

Một trong các hành vi: sử dụng thuốc thú y không có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu thuốc thú y; sử dụng nguyên liệu thuốc y tế hoặc thuốc y tế sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang được công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền.

Đối với các hành vi vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn, Nghị định quy định phạt tiền từ 200.000-300.000 đồng nếu không thực hiện việc phòng bệnh bằng vaccine hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật.

Đồng thời, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng khi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; từ 1-1,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện cách ly, chăm sóc, chữa bệnh cho động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, trừ trường hợp cấm chữa bệnh hoặc phải giết mổ, tiêu hủy bắt buộc.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.