Không được tự ý mang thiết bị điện tử vào phiên tòa từ ngày 1-8

(GLO)- Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8. Theo đó, người tham gia, tham dự phiên tòa không được tự ý mang thiết bị điện tử vào phòng xử nếu chưa được chủ tọa cho phép.

Cụ thể, nội quy phiên tòa tại Điều 4 Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC nêu rõ: Không được mang thiết bị truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu số, ví dụ: điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh, thiết bị khác có tính năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu điện tử (gọi chung là thiết bị điện tử) vào phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp cho phép.

Các luật sư tham gia phiên tòa chờ kiểm tra an ninh trước khi vào phòng xử tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Hạnh/TTO

Đối với người tham gia tố tụng, việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, phục vụ xét xử trực tuyến hoặc ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp phải tuân theo sự điều hành của thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoặc chủ trì phiên họp.

Việc ghi âm lời nói được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp. Việc ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định.

Việc ghi âm lời nói trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp; ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, thẩm phán trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định phải được sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Trường hợp ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tiến hành tố tụng khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp thì phải được sự đồng ý của họ và thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định người tham gia, tham dự phiên tòa, phiên họp không được truyền phát trực tiếp, trực tuyến; không được thông tin sai sự thật; không được thông tin làm ảnh hưởng đến sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, vô tư, khách quan trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, người vi phạm nội quy phiên tòa có thể bị cấm vào hoặc buộc rời khỏi phiên tòa, phiên họp, bị xử phạt hành chính, tạm giữ hành chính, bị yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.