Tạm giữ đối tượng đâm chết hàng xóm sau cuộc nhậu

(GLO)- Mâu thuẫn liên quan đến nợ nần trong lúc ăn nhậu khiến 2 người hàng xóm ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) xảy ra xô xát bằng dao. Hậu quả, 1 người tử vong, người còn lại bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Vũ (SN 1985, trú tại phường Quy Nhơn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh T.V.Q. (SN 1973), hàng xóm của Vũ.

Đối tượng Nguyễn Đức Vũ đã dùng dao đâm tử vong hàng xóm sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Ảnh: Vương Nguyễn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13-7, Vũ và anh Q. cùng đi ăn giỗ tại nhà hàng xóm thuộc hẻm 1083 đường Trần Hưng Đạo. Trong lúc ngồi nhậu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn khi Vũ cho rằng anh Q. còn nợ mình 10 triệu đồng nhưng chưa trả.

Cả 2 đã xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Sau khi về nhà, cả hai vẫn tiếp tục gọi điện thoại thách thức nhau.

Bực tức, Vũ xuống bếp lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 25 cm giấu sau lưng rồi đi bộ đến nhà anh Q. Khi gặp nhau, anh Q. cũng cầm một con dao dài khoảng 50 cm lao ra chém Vũ.

Vũ tránh được nhát chém rồi dùng con dao mang theo đâm một nhát vào vùng cổ anh Q. Con trai anh Q. sau đó can ngăn, đưa nạn nhân vào nhà rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Q. đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Vũ đến Công an phường Quy Nhơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.