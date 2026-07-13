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Bắt đối tượng giết người từ Cà Mau trốn truy nã lên Gia Lai

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người tại tỉnh Cà Mau vào tháng 10-2025, Tạ Duy Khánh đã bỏ trốn lên khu vực biên giới Ia Dom (tỉnh Gia Lai) và bị bắt giữ tại đây.

Trước đó, ngày 25-10-2025, tại khóm 25 (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra vụ án giết người. Theo cơ quan Công an, vụ án có nhiều đối tượng tham gia, trong đó có Tạ Duy Khánh (SN 2005, trú tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

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Khánh đã bị bắt khi trốn lên Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Khánh về hành vi giết người quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Cùng với đó, đơn vị này đã phát lệnh truy nã mức độ đặc biệt nguy hiểm đối với đối tượng này từ ngày 29-5-2026.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cà Mau) đã xác lập chuyên án để truy vết đối tượng. Sau khi tiếp nhận thông tin Khánh đã bỏ trốn lên khu vực biên giới ở Gia Lai, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cà Mau) đã trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị liên quan.

Từ thông tin phối hợp, Công an xã Ia Dom cùng với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phát hiện Khánh có quen một bạn gái tại làng Mook Trang, xã Ia Dom. Đầu tháng 7-2026, Khánh lên thăm bạn gái và có ý định xin việc làm tại khu vực biên giới.

Sau khi xác minh chính xác, lực lượng chức năng đã bắt giữ Khánh và di lý về Cà Mau để phục vụ công tác điều tra.

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