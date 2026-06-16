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Ráo riết vây bắt đối tượng nổ súng giết người trong rừng sâu

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ ráo riết vây bắt hung thủ nổ súng giết người đang trốn trong rừng sâu ở đoạn giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, tối 14-6, lực lượng Công an nhận được tin báo về 1 vụ án mạng xảy ra ở trong rừng thuộc lô 17, khoảnh 5, tiểu khu 1288 thuộc địa phận xã Ia Rbol giáp ranh với xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk).

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Nạn nhân đã tử vong trong rừng sâu với vết đạn do súng tự chế. Ảnh: Đặng Tuân

Nạn nhân được xác định là anh T.A.S. (SN 1988, trú tại xã Ea Hiao). Trước đó, anh S. có ngồi nhậu cùng anh T. và H. (đều trú tại tỉnh Đắk Lắk) ở trong chòi rẫy trong khu vực rừng trên.

Khi anh T. vừa trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra, anh T. phát hiện anh S. đã tử vong với 1 vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Đối tượng H. ngồi nhậu cùng anh S. đã bỏ trốn.

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Khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk (thuộc địa bàn xã Ia Rbol) - nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Văn Ngọc

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cùng Công an xã Ia Rbol cũng như các xã lân cận cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ.

Hiện trường thuộc khu vực rừng sâu đường đi trắc trở. Lực lượng Công an đã tổ chức vòng vây từ nhiều hướng để tiếp cận, trong đó sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm khoanh vùng vây bắt đối tượng.

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Tọa độ địa điểm xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Văn Ngọc

Các trinh sát hình sự cũng sử dụng flycam để rà soát địa bàn nhằm phát hiện đối tượng khả nghi. Tuy nhiên, công tác truy vết gặp nhiều khó khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở, rừng núi rậm rạp và đối tượng đã được xác định là người dân tại tỉnh Đắk Lắk thường xuyên đi rừng nên thông thạo địa hình.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục truy bắt đối tượng gây án, đồng thời vận động quần chúng nhân dân khi phát hiện đối tượng khả nghi lập tức báo tin cho lực lượng Công an để hỗ trợ.

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