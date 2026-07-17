Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, làm rõ

(GLO)- Ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp Trường Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 07/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, xử lý vụ 147 điểm 10 môn Toán tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, cơ quan chức năng xác định tại điểm thi này có 147 bài thi môn Toán đạt điểm 10, trong đó nhiều bài thi có số báo danh gần nhau. Vụ việc được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh sau khi có những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi.

Trong quá trình điều tra, tính đến ngày 17-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để phục vụ công tác điều tra.