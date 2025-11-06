Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

Cụ thể, theo Nghị định này, đối với các hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi: thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị; vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ; chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư...

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng-chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng-chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các lĩnh vực nói trên còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); trục xuất…

