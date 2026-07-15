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Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

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P.V (Theo VnExpress, Tuổi Trẻ, Vietnamnet)

(GLO)- Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can.

Các bị can cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

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Bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trong 7 bị can có bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Bà Hằng làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang vào cuối năm 2023. Trước đó, bà là Trưởng phòng Giáo dục phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cũ.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị xác nhận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường có hơn 140 học sinh đạt điểm 10 môn toán, điểm trung bình môn toán tốt nghiệp của 323 học sinh là 9,58.

Theo bà Hằng, trong 323 học sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay của trường chỉ có 35 học sinh chuyên toán. Số học sinh còn lại là chuyên lý, hóa, văn, sử, tiếng Anh, tin học, một lớp bán chuyên, không có lớp chuyên địa.

Theo bà Hằng, thời gian qua, nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử riêng của trường để học sinh làm quen cấu trúc đề thi. Với học sinh lớp chuyên văn, sử đạt điểm cao môn Toán, bà Hằng cho biết học sinh đã được ôn tập khá kỹ nên không quá bất ngờ.

Được biết, đến ngày 15-7, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dòng sự kiện: gian lận thi cử

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