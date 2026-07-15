Phường Pleiku: Số vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội giảm 58%

(GLO)- Chiều 14-7, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Trong 6 tháng qua, Công an phường Pleiku đã tổ chức 1.257 buổi tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đơn vị tiếp nhận, thụ lý 21 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, giảm 58% số vụ so với cùng kỳ năm 2025; phát hiện 11 vụ với 18 đối tượng liên quan đến ma túy; triệt phá 1 vụ đánh bạc dưới hình thức ghi đề và 3 nhóm với 25 đối tượng; bắt 2 đối tượng truy nã.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường. Công an phường đã kiểm tra cư trú đối với 19.610 hộ, 82.501 nhân khẩu; kiểm tra 73 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và 58 cơ sở về phòng cháy, chữa cháy.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an phường đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 58.975 công dân, đạt 98,1%; thu nhận 51.696 hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt 49.924 tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Thị Liễu ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an phường đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí đề nghị lực lượng Công an phường tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh; tập trung đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng phường không ma túy.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng lực lượng công an phường trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.