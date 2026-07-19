Gia Lai: Lấy ý kiến đối với 48 trường hợp đề nghị xét chọn Nhà giáo tiêu biểu

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa thông báo lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 48 trường hợp đề nghị xét chọn danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Việc lấy ý kiến được thực hiện theo Quy chế xét chọn và tổ chức lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của Sở GD&ĐT về xét chọn, đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2026; nhằm ghi nhận đánh giá khách quan từ cán bộ, giáo viên và nhân dân.

Theo đó, danh sách 48 nhà giáo được công khai lấy ý kiến thăm dò dư luận trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và Trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT đến hết ngày 23-7-2026.

Các ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, tài năng sư phạm của các nhà giáo được đề nghị xét chọn gửi trực tiếp về Sở GD&ĐT (Số 8 Trần Phú, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trước ngày 25-7-2026 để tổng hợp, phục vụ công tác xét chọn theo quy định.

Dưới đây là danh sách 48 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026 được lấy ý kiến thăm dò dư luận.

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