Phát huy vai trò kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, ngành kiểm sát tỉnh Gia Lai đã chủ động phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường và an toàn giao thông.

Những kiến nghị kịp thời góp phần bảo vệ lợi ích công, hạn chế vi phạm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Kiến nghị từ thực tiễn

Đầu tháng 6-2026, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 13 tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát trái phép tại suối Xà Huồng (xã Đak Pơ).

Qua xác minh, đơn vị phát hiện khu vực này có dấu hiệu khai thác, tập kết cát trái phép và đổ xà bần gây ảnh hưởng môi trường. Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15, ngày 15-6, đơn vị đã kiến nghị địa phương xác minh, xử lý vi phạm, đồng thời siết chặt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Viện KSND khu vực 13 kiểm tra hiện trường suối Xà Huồng (xã Đak Pơ). Ảnh: Quang Đạt

Trước đó, Viện KSND khu vực 13 đã kiến nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê (nay là Trạm Bảo vệ rừng số 4 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai) khắc phục những hạn chế trong quản lý, bảo vệ đất lâm nghiệp tại xã Cửu An. Công tác quản lý thiếu chặt chẽ khiến nhiều cá nhân tự ý sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định, phát sinh tranh chấp kéo dài.

Bà Đặng Thị Hòa - Viện trưởng Viện KSND khu vực 13 - cho biết: “Các vụ việc đều được xác minh kỹ lưỡng, phân tích rõ nguyên nhân để đưa ra kiến nghị sát thực tế, giúp cơ quan chức năng kịp thời khắc phục, phòng ngừa vi phạm, hướng tới bảo vệ lợi ích chung và góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Tại khu vực Hoài Nhơn, sau kiến nghị của Viện KSND khu vực 6, Trạm Bảo vệ rừng số 1 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai) đã kiểm tra, xác minh hành vi lấn chiếm gần 2 ha đất rừng phòng hộ tại khu phố Thiết Đính (phường Bồng Sơn).

Cùng với đó, UBND phường Hoài Nhơn Đông đang làm rõ, xử lý 4 trường hợp lấn chiếm hơn 5.000 m² đất nông nghiệp, lâm nghiệp để xây dựng công trình trái phép dọc tuyến ĐT 639 qua tổ dân phố Lộ Diêu.

Bảo vệ lợi ích công từ cơ sở

Theo ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh, để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15, Viện KSND 2 cấp tăng cường bám sát địa bàn, chủ động tiếp nhận thông tin, kịp thời xác minh và kiến nghị xử lý nhiều vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng.

Nhiều kiến nghị nhận được sự đồng tình của người dân, đặc biệt đối với những vấn đề dân sinh bức thiết; các cơ quan chức năng cũng chủ động phối hợp kiểm tra, xử lý trên tinh thần ưu tiên lợi ích cộng đồng.

Điển hình là kiến nghị của Viện KSND khu vực 4 về tình trạng mất an toàn tại 2 cầu bắc qua kênh Văn Phong (xã Bình An). Cầu số 1 (Km0+00 tuyến ĐH 26) bị sập một phần lan can, sạt lở mố cầu và hư hỏng nhiều vị trí; cầu số 2 (Km2+00 tuyến ĐH 26) nằm trên đoạn đường cong, dốc nhưng chưa lắp hộ lan. Trong 2 năm qua, tại đây xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông, làm 3 người tử vong.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra hiện trạng, thống nhất rà soát kết cấu công trình, xác định nguyên nhân hư hỏng, đề xuất phương án sửa chữa, đồng thời tăng cường các biện pháp cảnh báo để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian chờ khắc phục.

Viện KSND khu vực 4 phối hợp kiểm tra hiện trạng, làm việc với các cơ quan chức năng về những bất cập tại 2 cầu bắc qua kênh Văn Phong (xã Bình An). Ảnh: Đặng Linh

Ông Mai Xuân Hậu - Chủ tịch UBND xã Bình An - nhận định: “Những kiến nghị xác đáng của ngành kiểm sát đã giúp các cơ quan chức năng nhìn nhận rõ bất cập để sớm có giải pháp khắc phục, hạn chế nguy cơ xảy ra những hậu quả đáng tiếc”.

Thời gian qua, ngành kiểm sát cũng đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết số 205/2025/QH15, tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong bảo vệ lợi ích công.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Viện KSND 2 cấp trong tỉnh đã ban hành gần 30 kiến nghị, trong đó có 10 vụ, việc liên quan trực tiếp đến lợi ích cộng đồng. Tất cả đều được các cơ quan, địa phương tiếp nhận và cam kết xử lý.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Trung Hưng nhấn mạnh: “Viện KSND 2 cấp không chỉ kiến nghị mà còn đồng hành, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình khắc phục. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ lợi ích của cộng đồng, nhất là những vấn đề thiết yếu đối với đời sống người dân và sự phát triển bền vững của xã hội”.