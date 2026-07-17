Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Vụ 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán: Một giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, Tuổi Trẻ)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vụ việc bất thường với hơn 140 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tiếp tục có diễn biến mới. Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm một giáo viên của nhà trường.

Ngày 17-7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy, 46 tuổi, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

thpt-chuyen-tuyen-quang.jpg
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" tại điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang để phục vụ công tác điều tra. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy là Thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và đã đến Cơ quan An ninh điều tra đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố nhiều cán bộ quản lý và giáo viên liên quan đến những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Vụ việc được điều tra sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy điểm thi môn Toán tại điểm thi này có dấu hiệu bất thường, với hơn 140 bài thi đạt điểm 10.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 7-2026 trên địa bàn Gia Lai phát hiện hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ, tổng tiền phạt có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày

Pháp luật

(GLO)- Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, trong 8 ngày đầu tháng 7-2026, hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh phát hiện gần 1.400 trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, trong đó có hơn 500 xe máy phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tin tức

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

Pháp luật

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

null