Theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác tại phiên tuyên án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Sau hơn 1 tháng tuyên án phiên tòa sơ thẩm, đến nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trong số đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức tiền nộp ngân sách nhà nước.

Trước đó, tại phiên tuyên án chiều 27/5, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tuấn là 25 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 8 bị cáo còn lại trong vụ án đã làm đơn xin được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm mức nộp tiền.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản.

Ba bị cáo: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng), bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm tiền nộp phạt ngân sách; bị cáo Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Trước đó, Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù đến 30 năm tù về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Điều này khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Các bị cáo đã thực hiện với hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là một vụ án điển hình về hành vi gây lãng phí nguồn vốn được sớm đưa ra xét xử.

Tòa xác định cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng đã có nhiều sai phạm trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện hai dự án dẫn đến hậu quả hai dự án bị đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Thắng còn nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo Thắng có vai trò chính trong vụ án và lĩnh án 30 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tuy không trực tiếp thực hiện gây ra hậu quả lãng phí, nhưng có sai phạm trong phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Những phê duyệt này của bị cáo là cơ sở để Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo thực hiện dẫn đến thất thoát lãng phí 803 tỷ đồng.

Theo TTXVN/Vietnam+