Các xã Chư Sê, Đăk Pơ và Kông Chro tổng kết công tác bầu cử

(GLO)- Ngày 23 và 24-3, Ủy ban bầu cử các xã Chư Sê, Đăk Pơ và Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại xã Chư Sê, hội nghị diễn ra sáng 24-3 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương.

Theo đánh giá, cuộc bầu cử được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt gần 99,11%; bầu đủ 30 đại biểu HĐND xã, đúng cơ cấu, thành phần. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, chặt chẽ; các khâu hiệp thương, lập danh sách cử tri, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và cơ sở vật chất được thực hiện nghiêm túc. Dịp này, Chủ tịch UBND xã khen thưởng 6 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu.

Tại xã Đăk Pơ, hội nghị tổ chức vào chiều 23-3. Cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; các khâu chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Toàn xã có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu; bầu 22 đại biểu HĐND xã, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần; tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 98,82%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã đã khen thưởng 10 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại xã Kông Chro, hội nghị tổng kết cũng diễn ra chiều 23-3. Cuộc bầu cử được tổ chức trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy trình rút ngắn còn 42 ngày, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, thành lập 5 ban bầu cử và 12 tổ bầu cử; tuyên truyền được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức. Qua 3 vòng hiệp thương, lập danh sách 38 ứng cử viên; kết quả bầu 23 đại biểu HĐND xã, đạt đủ số lượng, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% (12.666/12.666).

Dịp này, Chủ tịch UBND xã khen thưởng 6 tập thể, 95 cá nhân.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bầu cử trong các nhiệm kỳ tiếp theo.