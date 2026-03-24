Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Các xã Chư Sê, Đăk Pơ và Kông Chro tổng kết công tác bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỸ ĐỨC, KHÁNH PHONG, THÚY NGỌ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23 và 24-3, Ủy ban bầu cử các xã Chư Sê, Đăk Pơ và Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại xã Chư Sê, hội nghị diễn ra sáng 24-3 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương.

Theo đánh giá, cuộc bầu cử được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt gần 99,11%; bầu đủ 30 đại biểu HĐND xã, đúng cơ cấu, thành phần. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, chặt chẽ; các khâu hiệp thương, lập danh sách cử tri, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và cơ sở vật chất được thực hiện nghiêm túc. Dịp này, Chủ tịch UBND xã khen thưởng 6 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu.

Chủ tịch UBND xã Chư Sê khen thưởng 6 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu trong công tác bầu cử. Ảnh: Mỹ Đức

Tại xã Đăk Pơ, hội nghị tổ chức vào chiều 23-3. Cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; các khâu chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Toàn xã có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu; bầu 22 đại biểu HĐND xã, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần; tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 98,82%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã đã khen thưởng 10 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND xã Đăk Pơ khen thưởng 10 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Khánh Phong

Tại xã Kông Chro, hội nghị tổng kết cũng diễn ra chiều 23-3. Cuộc bầu cử được tổ chức trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy trình rút ngắn còn 42 ngày, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, thành lập 5 ban bầu cử và 12 tổ bầu cử; tuyên truyền được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức. Qua 3 vòng hiệp thương, lập danh sách 38 ứng cử viên; kết quả bầu 23 đại biểu HĐND xã, đạt đủ số lượng, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% (12.666/12.666).

Dịp này, Chủ tịch UBND xã khen thưởng 6 tập thể, 95 cá nhân.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác bầu cử tại xã Kông Chro. Ảnh: Thúy Ngọ

Tại các hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bầu cử trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

Tin tức

(GLO)-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn, đúng quy định, với 99,76% cử tri tham gia bỏ phiếu. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Gia Lai: Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại Làng O2, xã Vĩnh Sơn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Chính trị

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

