Khởi tố nhóm đối tượng đánh cắp thiết bị công trình ven sông Hà Thanh

(GLO)- Ngày 12-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 3 đối tượng Phan Văn Hoàng (SN 1982), Phạm Tiến Cường (SN 2005, cùng trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Minh Sang (SN 1990, trú phường Quy Nhơn Tây) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18-1-2026, Phan Văn Hoàng trong khi lưu thông đến khu vực thôn Bình An 1 (xã Tuy Phước Tây) đã phát hiện 2 khung lưới sàn cát bằng sắt của một doanh nghiệp để tại bãi cát ven sông Hà Thanh không có người trông giữ.

3 đối tượng (từ trái qua) Hoàng, Sang, Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: Trung Tín

Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp món đồ này nên đã rủ Phạm Tiến Cường và Nguyễn Minh Sang cùng tham gia. Để thực hiện hành vi, Hoàng đã chuẩn bị sẵn máy cắt cầm tay và sử dụng xe mô tô gắn biển số giả nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Trong 2 ngày 19 và 20-1, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm các tấm khung lưới sắt đem bán cho một cửa hàng phế liệu trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 13 giờ ngày 21-1, nhóm của Hoàng đang dùng máy cắt để chia nhỏ phần khung lưới còn lại để vận chuyển đi bán thì bị lực lượng Công an xã Tuy Phước Tây phát hiện và bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm máy cắt cầm tay, mô tô biển kiểm soát giả 77G1-014.14 và các tấm sắt đã bị cắt rời.

Tang vật thu giữ trong vụ trộm. Ảnh: Trung Tín

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả giám định, tổng trị giá tài sản các đối tượng trộm cắp gần 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Hoàng đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, trong khi Cường vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2024.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng và củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.