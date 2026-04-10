Sáng trộm vàng rồi tạo chứng cứ ngoại phạm, tối bị Công an vạch trần

(GLO)- Chiều 10-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ Trần Thị Tươi (SN 1982, ở xã Hoài Ân) - nghi can trong vụ trộm vàng trị giá 280 triệu đồng ở thôn Gia Đức (xã Hoài Ân) gây xôn xao dư luận địa phương - để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 9-4, trực ban Công an xã Hoài Ân nhận được tin báo của bà Huỳnh Thị T. (SN 1987, ở thôn Gia Đức, xã Hoài Ân) với nội dung: Lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày, bà T. điều khiển xe máy rời khỏi nhà, đến khoảng 9 giờ trở về nhà thì phát hiện có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản, với tổng trị giá tài sản mất cắp khoảng 280 triệu đồng.

Đối tượng Trần Thị Tươi tại hiện trường vụ án. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hoài Ân khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét điều tra thủ phạm. Qua hình ảnh camera tại địa bàn xảy ra vụ trộm, lực lượng Công an xác định Trần Thị Tươi là có dấu hiệu khả nghi.

Chiều tối cùng ngày, Tươi trở về nhà thì bị lực lượng Công an mời làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi.

Theo đó, sáng 9-4, sau khi bán đồ ăn sáng, Tươi điều khiển xe máy đến nhà người quen và phát hiện nhà bà T. bên cạnh không có người trông coi. Lợi dụng sơ hở, Tươi đi vòng ra phía sau vào nhà qua cửa không khóa để trộm cắp tài sản. Thấy túi ni lông chứa hộp đựng vàng trong tủ quần áo, đối tượng đã lấy toàn bộ số tài sản rồi rời khỏi hiện trường.

Đặc biệt, để che đậy hành vi, đối tượng đã diễn màn kịch bằng cách cất giấu tài sản tại nhà rồi thay quần áo, tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Người này sau đó cùng chồng đi mua sắm ở địa phương khác để tránh bị nghi ngờ.

Cơ quan Công an thu hồi toàn bộ số vàng bị lấy trộm và tiếp tục điều tra, củng cố xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.