Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong rẫy cà phê

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Rlan Lan (SN 1990) và Rah Lan Cân (SN 2006, cùng trú tại xã Chư Sê) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21-3, Công an xã Al Bá nhận được tin báo của các hộ dân tại làng Dơ Nông Ó về việc bị trộm cắp máy bơm nước tại rẫy cà phê.

2 đối tượng chuyên đi trộm cắp trong rẫy cà phê đã bị khởi tố. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Al Bá phối hợp cùng Công an xã Chư Sê rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn. Trong đó, đáng chú ý là 2 đối tượng Lan và Cân. Lan đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8-2024.

Cơ quan Công an đã triệu tập 2 đối tượng đến làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp. Cụ thể, rạng sáng 15-3, cả 2 đột nhập vào nhà rẫy của chị T. ở làng Ser Dơ Mó trộm 1 dàn loa hát karaoke, máy cắt cỏ, bếp hồng ngoại, nồi áp suất…

Công an xã Al Bá đã thu giữ tài sản mà các đối tượng trộm cắp của người dân. Ảnh: ĐVCC

Đến rạng sáng 21-3, Lan và Cân tiếp tục đến rẫy cà phê ở làng Dơ Nông Ó để trộm 3 máy bơm nước.

Sau khi trộm cắp số tài sản nói trên, các đối tượng mang về cất giấu tại nhà của Lan.

Lực lượng Công an đã thu giữ số tài sản trộm cắp, đồng thời thu giữ tang vật các đối tượng dùng để thực hiện hành vi như kìm cắt, xe máy…