Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong rẫy cà phê

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Rlan Lan (SN 1990) và Rah Lan Cân (SN 2006, cùng trú tại xã Chư Sê) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21-3, Công an xã Al Bá nhận được tin báo của các hộ dân tại làng Dơ Nông Ó về việc bị trộm cắp máy bơm nước tại rẫy cà phê.

2-doi-tuong-chuyen-di-trom-cap-trong-ray-ca-phe-da-bi-khoi-to-anh-dvcc.jpg
2 đối tượng chuyên đi trộm cắp trong rẫy cà phê đã bị khởi tố. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Al Bá phối hợp cùng Công an xã Chư Sê rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn. Trong đó, đáng chú ý là 2 đối tượng Lan và Cân. Lan đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8-2024.

Cơ quan Công an đã triệu tập 2 đối tượng đến làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp. Cụ thể, rạng sáng 15-3, cả 2 đột nhập vào nhà rẫy của chị T. ở làng Ser Dơ Mó trộm 1 dàn loa hát karaoke, máy cắt cỏ, bếp hồng ngoại, nồi áp suất…

cong-an-xa-al-ba-da-thu-giu-tai-san-ma-cac-doi-tuong-trom-cap-cua-nguoi-dan-anh-dvcc.jpg
Công an xã Al Bá đã thu giữ tài sản mà các đối tượng trộm cắp của người dân. Ảnh: ĐVCC

Đến rạng sáng 21-3, Lan và Cân tiếp tục đến rẫy cà phê ở làng Dơ Nông Ó để trộm 3 máy bơm nước.

Sau khi trộm cắp số tài sản nói trên, các đối tượng mang về cất giấu tại nhà của Lan.

Lực lượng Công an đã thu giữ số tài sản trộm cắp, đồng thời thu giữ tang vật các đối tượng dùng để thực hiện hành vi như kìm cắt, xe máy…

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

null