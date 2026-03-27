Chư Sê thu ngân sách vượt dự toán năm 2026

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã Chư Sê đã tạo bứt phá trong thu ngân sách. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng đầu năm, xã đã thu vượt 58% dự toán thu ngân sách cả năm 2026.

Năm 2026, ngành Thuế Chư Sê được UBND tỉnh giao dự toán hơn 69,5 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngay từ những ngày đầu năm 2026, ngành Thuế đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu và khai thác tốt các nguồn thu tiềm năng.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các chính sách về thuế cũng như đồng hành, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế điện tử.

Nhờ đó, tính đến ngày 23-3, tổng thu ngân sách nhà nước (theo phân cấp) trên địa bàn xã Chư Sê đạt gần 110 tỷ đồng, vượt 58% so với dự toán tỉnh giao.

Công ty TNHH một thành viên Hồng Trâm Gia Lai đóng góp khá lớn vào thu ngân sách cho địa phương. Ảnh: Quang Tấn

Một trong những nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn là thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp thu mua nông sản. Mặc dù từ ngày 1-1-2026 chính sách này không còn áp dụng, nhưng nhờ thực hiện tốt việc kê khai thuế định kỳ trong quý IV-2025, địa phương vẫn ghi nhận nguồn thu đáng kể trong quý I-2026, đạt hơn 80 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Hồng Trâm Gia Lai đóng góp khoảng 30 tỷ đồng vào ngân sách.

Ông Lê Xuân Thủy - đại diện Công ty TNHH một thành viên Hồng Trâm Gia Lai - cho biết: Doanh nghiệp chủ yếu thu mua trực tiếp nông sản từ nông dân, sau đó cung ứng cho các đơn vị tại Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh và Khu công nghiệp Trà Đa.

Những tháng đầu năm, tình hình thế giới có nhiều biến động dẫn đến giá nông sản giảm, nông dân có xu hướng "găm hàng", khiến sản lượng thu mua sụt giảm so với cuối năm 2025.

“Dù vậy, lượng thu mua của chúng tôi vẫn rất lớn. Riêng niên vụ vừa qua, Công ty thu mua khoảng 20.000 tấn cà phê nhân. Tất nhiên, các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, từ khi triển khai kê khai, nộp thuế điện tử, thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều cho doanh nghiệp” - ông Thủy nói.

Bên cạnh đó, các sắc thuế khác như phí và lệ phí; lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất… cũng đạt kết quả cao, thậm chí vượt so với dự toán cả năm.

Theo ông Nguyễn Đình Hoài - Trưởng Thuế cơ sở 10 tỉnh Gia Lai, những tháng đầu năm nay, nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở của người dân tăng mạnh; đồng thời, hoạt động chuyển nhượng, mua bán bất động sản cũng diễn ra sôi động. Bên cạnh đó, dịp Tết, nhu cầu mua sắm hàng hóa, phương tiện tăng cao, góp phần mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương.

Ông Hoài cho hay: “Dù thu ngân sách đã vượt dự toán được giao, ngành Thuế vẫn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu. Thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung khai thác các nguồn thu còn nhiều dư địa, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý kê khai và thu thuế.

Bên cạnh đó, chú trọng quản lý các dự án vãng lai như điện gió, chăn nuôi; quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế của một số doanh nghiệp phát sinh từ năm 2025. Ngành Thuế cũng tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế thất thu ngân sách”.

Khu quy hoạch dân cư Nguyễn Tri Phương đang gấp rút giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư hạ tầng để kịp đấu giá đất vào quý III-2026. Ảnh: Thanh Sáng

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Triều - Chủ tịch UBND xã Chư Sê - cho biết: Chư Sê có hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, được đầu tư đồng bộ với các tuyến quốc lộ 14 và 25 đi qua, kết nối hiệu quả theo trục Bắc - Nam, Đông - Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa và thu hút đầu tư. Cùng với đất đai màu mỡ, địa phương còn nhiều tiềm năng thúc đẩy kinh tế - xã hội và thu hút các nhà đầu tư lâu dài.

Hiện nay, khu quy hoạch dân cư Nguyễn Tri Phương đang tiến hành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để tổ chức đấu giá trong quý III-2026, dự kiến thu khoảng 200 tỷ đồng từ 119 lô đất. Bên cạnh đó, khu quy hoạch dân cư xã Dun và Ia Pal (cũ) đã hoàn thiện hạ tầng, thời gian tới dự kiến đấu giá 628 lô đất, ước thu trên 100 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.