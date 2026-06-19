Phường Thống Nhất tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản cho người dân

(GLO)- Ngày 19-6, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 100 người dân thuộc các tổ dân phố 1, 2 và 3 Yên Thế.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến chính sách về BHXH, BHYT; tập huấn nội dung "Bình dân học vụ số"; hướng dẫn kỹ năng số cơ bản; tích hợp giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID; hướng dẫn chi trả chế độ và thanh toán không dùng tiền mặt đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người hưởng hưu trí xã hội; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí.

Thông qua lớp tập huấn, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 28-6-2026, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thống Nhất sẽ tổ chức 10 lớp tập huấn tại 23 tổ dân phố, làng trên địa bàn.