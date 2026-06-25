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Thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo đạt giải nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Chiều 25-6, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 đã tiến hành bế mạc và trao giải.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Bùi Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và 20 thí sinh tham gia Hội thi.

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Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo - cán bộ Công an xã Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly - Trưởng ban Giám khảo đánh giá chất lượng Hội thi cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đề cương, nội dung thuyết trình, slide trình chiếu và tư liệu minh họa.

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3 thí sinh: Nguyễn Tuấn Anh - Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn; Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Lơ Pang và Giáp Văn Dũng - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Al Bá đạt giải nhì tại Hội thi. Ảnh: Đức Thụy

Nội dung các chuyên đề bám sát chủ đề Hội thi, tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; nhiều bài dự thi lựa chọn được vấn đề trọng tâm, có tính thời sự, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số thí sinh biết phân tích, liên hệ thực tế, đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao sức thuyết phục của bài tuyên truyền.

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Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng thí sinh tham gia Hội thi. Ảnh: Đức Thụy

Nhiều thí sinh có phong thái tự tin, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ; biết kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, sơ đồ, video, tư liệu minh họa để nội dung truyền đạt sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận, tạo sức thuyết phục. Phần trả lời câu hỏi cho thấy nhiều thí sinh nắm chắc nội dung chuyên đề; thể hiện năng lực xử lý tình huống và trả lời những vấn đề đặt ra từ cơ sở liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã quyết định trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Trong đó, thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo - cán bộ Công an xã Kbang đã xuất sắc đạt giải nhất.

3 thí sinh: Nguyễn Tuấn Anh - Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn; Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Lơ Pang và Giáp Văn Dũng - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Al Bá đạt giải nhì.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 2 thí sinh xuất sắc đại diện tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực năm 2026.

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