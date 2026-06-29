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Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân phường Quy Nhơn

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Ngày 28-6, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Pháp luật (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) và Báo Công Lý tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 100 ngư dân trên địa bàn.

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Ngư dân phường Quy Nhơn được tuyên truyền pháp luật. Ảnh: H.T

Tại chương trình, các báo cáo viên đã phổ biến những quy định của pháp luật về phòng - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); các quy định về phòng - chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng - chống ma túy và những nội dung liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, ngư dân được cập nhật các quy định mới của pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác hải sản; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần phát triển nghề cá theo hướng bền vững.

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Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU. Ảnh: H.T

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU, hướng tới sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

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UBND phường Quy Nhơn tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân. Ảnh: H.T

Dịp này, UBND phường Quy Nhơn tặng áo phao cứu sinh cho các ngư dân tham gia buổi tuyên truyền pháp luật.

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