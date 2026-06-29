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Phường Diên Hồng công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự thôn, tổ dân phố

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ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Chiều 29-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn phường.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai, đúng quy định, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đến nay, phường Diên Hồng đã hoàn thành việc sắp xếp từ 32 thôn, tổ dân phố xuống còn 13 tổ dân phố và 1 thôn, giảm 18 đầu mối (tương đương 56,25%), góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

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Lãnh đạo phường trao quyết định nhân sự đối với các Chi bộ thôn, tổ dân phố mới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã trao các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự đối với các thôn, tổ dân phố sau khi hoàn thành việc sắp xếp.

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Lãnh đạo phường trao quyết định chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các cấp ủy, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; phát huy dân chủ ở cơ sở; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, lãnh đạo phường bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và cảm ơn các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ sau khi sắp xếp vì những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh và đoàn kết.

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