Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

(GLO)- Sáng 15-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho biết: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII.

Đây cũng là thời điểm các cấp, các ngành tập trung cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành những chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5. Ảnh: Đức Thụy

Mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự đồng hành, giám sát của HĐND tỉnh cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên hầu hết lĩnh vực.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16,5 ngàn tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng trưởng; nhiều dự án hạ tầng chiến lược, công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh được tập trung triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 6 tháng năm 2026, toàn tỉnh thu hút 165 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 164,7 nghìn tỷ đồng; có 2.075 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy



Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cũng nhìn nhận thực tiễn phát triển của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần được phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Do đó, kỳ họp lần này không chỉ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm mà còn xem xét, quyết định những chủ trương, cơ chế, chính sách có tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến tài chính - ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giao biên chế năm 2026.

Đặc biệt là nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số cơ chế, chính sách khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất tình hình, đề xuất các giải pháp khả thi để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm và phát triển, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.