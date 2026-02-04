Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Bảo tàng Pleiku trưng bày về Di tích khảo cổ Sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá dịp Tết Bính Ngọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Ngày 20 và 21-2 (nhằm mùng 4 và 5 tháng Giêng), Bảo tàng Pleiku sẽ trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật Di tích khảo cổ Sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá tại Lễ hội kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Theo đó, khoảng 50 hình ảnh, bảng trích, hiện vật sẽ được giới thiệu tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), với 2 phần nội dung.

41aff7168b6d05335c7c.jpg
Một số hiện vật thuộc Sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá đang được trưng bày tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Lam Nguyên

Phần 1 trưng bày tài liệu, hình ảnh hiện vật về cảnh quan, hoạt động khai quật khảo cổ, họp báo, hội thảo về di tích. Phần 2 là những hình ảnh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, hiện vật thuộc di tích; các văn bản, hoạt động khoanh vùng bảo vệ, xây dựng nhà bảo tồn tại chỗ; hoạt động trưng bày, triển lãm, đón phục vụ khách tham quan, nghiên cứu tư liệu, hình ảnh, hiện vật thuộc di tích; các công trình, bài viết về di tích...

Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các giá trị của di tích Rộc Tưng - Gò Đá, được Thủ tướng Chính phủ công nhận xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2022; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng cùng các chủ thể văn hóa trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chùa Cây Thị nằm giữa không gian yên bình vùng quê. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chùa Cây Thị: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống và trầm tích lịch sử

Văn hóa

(GLO)- Giữa khu phố Tân Trung (phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), chùa Cây Thị (tên chữ là Thanh Minh tự) là một “chứng nhân” đặc biệt, nơi đạo pháp hòa quyện cùng lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, lưu giữ những ký ức bi hùng của một vùng đất qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước.

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Nay ở thành phố, mỗi lần đến Tết tôi ra siêu thị để mua bánh, mứt. Có đủ các loại, bình dân có, cao cấp có; miền Nam có, miền Bắc có, tùy chọn. Nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn luôn nhớ về một vùng quê của ấu thơ.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang

Văn hóa

(GLO)- Tối 25-1, tại Công viên Trần Phú (xã Mang Yang), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Mang Yang phối hợp với các Trường PTDTNT THCS Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, cồng chiêng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Ký hiệu mùa xuân

Ký hiệu mùa xuân

Quà tặng tâm hồn

Việt đến trong ánh nắng chiều ngọt ngào của ngày cạn Chạp. Cả khán phòng ngỡ ngàng. Cô bối rối. Mấy em nhỏ được thể lại chạy ùa đến vây lấy Việt. Nào bánh kẹo, nào quà tặng, thêm những bộ quần áo mới.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

Văn hóa

(GLO)- Ngày 21-1, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) có buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Sô Ma Hang A và thôn Sô Ma Hang B nhằm bàn giải pháp bảo tồn lễ cúng bến nước.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

Tấm bình phong cổ - dấu tích xưa còn lại tại Văn miếu Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đất học Bình Định: Dấu xưa từ những văn miếu, văn chỉ

Văn hóa

(GLO) - Giữa dải đất miền Trung đầy nắng gió, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) hiện lên không chỉ là “đất võ, trời văn”, mà còn là một vùng đất học lâu đời, nơi truyền thống hiếu học được kết tinh qua những văn miếu, văn chỉ, trường thi và nhiều thế hệ sĩ tử.

null