Bảo tàng Pleiku trưng bày về Di tích khảo cổ Sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá dịp Tết Bính Ngọ

(GLO) - Ngày 20 và 21-2 (nhằm mùng 4 và 5 tháng Giêng), Bảo tàng Pleiku sẽ trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật Di tích khảo cổ Sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá tại Lễ hội kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Theo đó, khoảng 50 hình ảnh, bảng trích, hiện vật sẽ được giới thiệu tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), với 2 phần nội dung.

Một số hiện vật thuộc Sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đá đang được trưng bày tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Lam Nguyên

Phần 1 trưng bày tài liệu, hình ảnh hiện vật về cảnh quan, hoạt động khai quật khảo cổ, họp báo, hội thảo về di tích. Phần 2 là những hình ảnh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, hiện vật thuộc di tích; các văn bản, hoạt động khoanh vùng bảo vệ, xây dựng nhà bảo tồn tại chỗ; hoạt động trưng bày, triển lãm, đón phục vụ khách tham quan, nghiên cứu tư liệu, hình ảnh, hiện vật thuộc di tích; các công trình, bài viết về di tích...

Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các giá trị của di tích Rộc Tưng - Gò Đá, được Thủ tướng Chính phủ công nhận xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2022; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng cùng các chủ thể văn hóa trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích.