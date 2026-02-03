Phường Diên Hồng tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ”

Các hạt nhân phong trào văn hóa - văn nghệ trên địa bàn phường biểu diễn các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mùa xuân mới. Ảnh: Bá Bính

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình gồm 15 tiết mục ca, múa, nhảy dân vũ và hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các hạt nhân phong trào văn hóa - văn nghệ đến từ các tổ dân phố, thôn, trường học và các đoàn thể trên địa bàn phường dàn dựng, biểu diễn.

Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; tình yêu quê hương, đất nước; thể hiện niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng đổi mới, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên với “mùa xuân của Đảng”, tạo không khí tươi vui, phấn khởi, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong học tập, lao động và công tác, nhất là trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Tiết mục múa lân chào mừng tại chương trình văn nghệ. Ảnh: Bá Bính

Thông qua chương trình, phường Diên Hồng tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026 và những năm tiếp theo.