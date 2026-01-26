Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang

(GLO)- Tối 25-1, tại Công viên Trần Phú (xã Mang Yang), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Mang Yang phối hợp với các Trường PTDTNT THCS Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, cồng chiêng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Các tiết mục tại chương trình được dàn dựng công phu, chia thành hai chủ đề chính: “Mừng Đảng, mừng xuân” và “Bản sắc Tây Nguyên”, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, mang đậm yếu tố chính trị và giá trị văn hóa truyền thống.

img-0507.jpg
Mở màn chương trình là tiết mục Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước được trình diễn như: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, Đất nước lời ru... góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào trước thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Phần giao lưu văn hóa Tây Nguyên để lại dấu ấn với các tiết mục cồng chiêng, múa xoang, hòa tấu nhạc cụ dân tộc do học sinh trình diễn như: Hát mừng anh hùng Núp, Mừng lúa mới, Dăm Brông (Chàng dũng sĩ), Chim Bôr Tôk gọi em - Mẹ dệt vải.

Những thanh âm trầm hùng của cồng chiêng cùng các điệu múa truyền thống đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

img-0615.jpg
Các tiết mục do học sinh đến từ các trường PTDTNT THCS trình diễn. Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình văn nghệ không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dịp để học sinh các trường PTDTNT THCS giao lưu, thể hiện năng khiếu, đồng thời góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong môi trường giáo dục nội trú.

Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng:

img-0573.jpg
Tiết mục Đất nước lời ru do học sinh Trường PTDTNT THCS Đăk Đoa trình diễn. Ảnh: Hoàng Hoài
img-0605.jpg
Tiết mục hòa tấu Hát mừng anh hùng Núp của học sinh Trường PTDTNT THCS Mang Yang. Ảnh: Hoàng Hoài
img-0624.jpg
Thanh âm của đại ngàn như kết nối những con người phương xa lại gần nhau hơn. Ảnh: Hoàng Hoài
img-0665.jpg
Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết. Ảnh: Hoàng Hoài
img-0723.jpg
Hình tượng con rồng như thể hiện cho khí thế phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Hoàng Hoài
img-0777.jpg
Những tiết mục cồng chiêng, múa xoang mừng các lễ hội trong năm được học sinh các trường tái hiện đầy sinh động, hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hoài
img-0762.jpg
Tại chương trình, các em được tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân. Ảnh: Hoàng Hoài
Những nhịp chiêng, điệu xoang như đang hòa cùng vào niềm phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Clip: Hoàng Hoài
