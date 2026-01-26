Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang

(GLO)- Tối 25-1, tại Công viên Trần Phú (xã Mang Yang), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Mang Yang phối hợp với các Trường PTDTNT THCS Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, cồng chiêng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Các tiết mục tại chương trình được dàn dựng công phu, chia thành hai chủ đề chính: “Mừng Đảng, mừng xuân” và “Bản sắc Tây Nguyên”, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, mang đậm yếu tố chính trị và giá trị văn hóa truyền thống.
Nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước được trình diễn như: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, Đất nước lời ru... góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào trước thành công của Đại hội XIV của Đảng.
Phần giao lưu văn hóa Tây Nguyên để lại dấu ấn với các tiết mục cồng chiêng, múa xoang, hòa tấu nhạc cụ dân tộc do học sinh trình diễn như: Hát mừng anh hùng Núp, Mừng lúa mới, Dăm Brông (Chàng dũng sĩ), Chim Bôr Tôk gọi em - Mẹ dệt vải.
Những thanh âm trầm hùng của cồng chiêng cùng các điệu múa truyền thống đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Chương trình văn nghệ không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dịp để học sinh các trường PTDTNT THCS giao lưu, thể hiện năng khiếu, đồng thời góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong môi trường giáo dục nội trú.
Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng:
(GLO)- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra một tầm nhìn chiến lược mới, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.
(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.
Chiều 20/1, trong giờ nghỉ giải lao Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Trung tâm báo chí, thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp, đưa tin về Đại hội.
(GLO) - Với tinh thần xã hội hóa, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku vừa lắp đặt cụm 10 bức tượng cỡ lớn tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, đoạn Nguyễn Lương Bằng - Bà Triệu với tên gọi “Khu vườn vui vẻ”.
(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.
(GLO)- Ca khúc “Thưa Đảng” do ca sĩ Anh Tú sáng tác và biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng đã nhận được “mưa” lời khen bởi ca từ giàu ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước.
(GLO) - Giữa dải đất miền Trung đầy nắng gió, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) hiện lên không chỉ là “đất võ, trời văn”, mà còn là một vùng đất học lâu đời, nơi truyền thống hiếu học được kết tinh qua những văn miếu, văn chỉ, trường thi và nhiều thế hệ sĩ tử.
(GLO)- Trong những ngày qua, vở tuồng “Hiền thần” của tác giả Lê Công Phượng (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh dàn dựng và biểu diễn đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều đơn vị tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật công phu, đa dạng về loại hình, thể hiện trách nhiệm của văn nghệ sĩ trong việc đồng hành với các sự kiện lớn của đất nước.
(GLO)- Chiều 14-1, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán - Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản các công trình đồ sộ: Hồ Chí Minh Toàn tập (15 tập), Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập) và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa (2 tập)
Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, những đơn đặt hàng các sản phẩm hình ngựa bằng gốm như bình hoa, tò he, linh vật ngựa... khiến các nghệ nhân làng gốm gần 500 tuổi ở Hội An tất bật, làng gốm vào mùa thâu đêm đỏ lửa.
(GLO)- Mặc dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng khắp các con đường tại xã Phú Thiện và xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã rực rỡ sắc màu từ những cây nêu trang trí ven đường. Không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, đây còn là biểu tượng gửi gắm ước vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc.
(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.
(GLO)- Cuối năm 2025, hai câu lạc bộ văn hóa dân gian của đồng bào Bahnar K’riêm xã Vĩnh Sơn và đồng bào H’re xã An Vinh lần lượt được thành lập, mở ra không gian sinh hoạt, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống mang ý nghĩa lâu dài.