Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

(GLO) - Với tinh thần xã hội hóa, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku vừa lắp đặt cụm 10 bức tượng cỡ lớn tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, đoạn Nguyễn Lương Bằng - Bà Triệu với tên gọi “Khu vườn vui vẻ”.

Đây là các tác phẩm do nhà điêu khắc Nguyễn Vinh thực hiện với mong muốn tạo ra không gian thư giãn, trải nghiệm dành cho người dân và du khách, nhất là các em nhỏ.

Xe cẩu được huy động để vận chuyển các tác phẩm đến khu vực lắp đặt. Ảnh: Lam Nguyên

Trong khu vườn cổ tích này có các loài vật đáng yêu như: gấu Panda, hươu cao cổ, ngựa, báo, hổ, khủng long… với kích cỡ lớn, dáng vẻ sống động, bức cao nhất hơn 3 m.

Dù công trình vừa hoàn thiện việc lắp đặt vào ngày 17-1 song nhiều gia đình đã đưa con em đến check-in.

“Khu vườn vui vẻ” được kết nối liên hoàn với dự án “Phố đêm Chợ Nhỏ” sắp ra mắt trước Tết Bính Ngọ 2026, qua đó góp tạo điểm nhấn mới cho du lịch Pleiku, góp phần lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, giàu bản sắc văn hóa.